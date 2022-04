F1 22, reveal ufficiale domani per il gioco di guida Codemasters

F1 22 sarà protagonista domani, 21 aprile, di un reveal ufficiale: potremo seguire la presentazione del nuovo gioco di guida Codemasters, probabilmente nella forma di un primo trailer, a partire dalle 17.00, ora italiana.

Alcuni rumor parlavano dell'introduzione del cross-play solo dopo il lancio per F1 22, e fra ventiquattro ore scopriremo come stanno le cose, per poi poterci dedicare al Gran Premio di Imola questa domenica.

Per il momento il nuovo capitolo è completamente avvolto dal mistero: al netto del solido modello di guida realizzato da Codemasters, non sappiamo quali saranno i contenuti della prossima edizione del racer né cosa accadrà alla carriera narrativa di recente introduzione.

Le uniche informazioni sono quelle del conto alla rovescia partito sul sito ufficiale di Electronic Arts, che scadrà appunto domani alle 17.00 per fornirci un assaggio dell'esperienza di F1 22.

Come sappiamo, il publisher ha completato l'acquisizione di Codemasters per 1,2 miliardi di dollari a febbraio, dunque questo sarà il primo progetto dopo la finalizzazione dell'operazione.