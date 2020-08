Xbox Series S o Lockhart in vendita senza controller a prezzo più basso?

Xbox Series S o Xbox Lockhart non è stata ancora annunciata ufficialmente da Microsoft ma popola ormai le voci di corridoio da molto tempo e non finisce di farlo, come dimostra questa nuova informazione incontrollata sul fatto che possa essere messa in vendita senza controller da Microsoft, a un prezzo ancora più basso del previsto.

L'idea è stata lanciata dal solito Jeff Grubb, giornalista di Venture Beat diventato ultimamente una sorta di opinionista/insider attivo 24/7 su Twitter e a questo punto non sappiamo precisamente come prenderla, visto che abbiamo capito che Grubb spesso si diverte anche a utilizzare i social per stuzzicare la discussione generale intorno a considerazioni e speculazioni senza fondamento effettivo.

Dunque non sappiamo se anche questa parta da effettivi indizi ottenuti in qualche modo da Grubb, ma è sicuramente un'idea interessante: "Credo che la novità grossa qui sia Lockhart senza controller a un prezzo sorprendentemente basso", ha affermato il giornalista su Twitter.

Si tratterebbe dunque di un modello di console Xbox Lockhart o Series S, che di per sé è prevista essere già caratterizzata da un prezzo più basso, con un costo ancora più basso grazie alla rimozione del controller, contando sulla retrocompatibilità degli accessori e dei controller Xbox One che potrebbe facilitare la diffusione di una soluzione del genere.

Resta da capire che differenza di prezzo questo possa comportare: per Microsoft un controller ha probabilmente un costo di produzione piuttosto basso che si rifletterebbe in una differenza non enorme sul BOM (Bill of Materials, ovvero il costo dei materiali sulla produzione), ma potrebbe comunque essere sfruttata per proporre il prezzo più basso in assoluto per una console next gen.