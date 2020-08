The Witcher è gratis su GOG, ancora per qualche ora, link al download

The Witcher: Enhanced Edition è attualmente disponibile gratis su GOG, ancora per circa 9 ore, dunque nel caso non abbiate ancora acquistato il titolo che ha dato origine al mito, siete ancora in tempo ma dovete affrettarvi.

Uscito originariamente nel 2007, The Witcher è il primo capitolo dell'action RPG sviluppato da CD Projekt RED sul personaggio creato da Andrzej Sapkowski e racconta l'inizio della storia di Geralt di Rivia, basandosi su fatti e personaggi tratti dalla serie di libri.

Circa un anno dopo è uscito The Witcher: Enhanced Edition, che comprende numerosi miglioramenti al gioco, con l'aggiunta di nuove animazioni e texture, correzione di vari bug e aggiustamenti ai sistemi di gioco come la gestione dell'inventario, la riduzione dei caricamenti e altro.

Dal punto di vista dei contenuti, questa versione comprende anche alcune nuove quest rispetto all'originale, oltre a traduzioni rivedute, corrette e ampliate.

Visto il tempo passato dalla sua uscita e il fatto che già altre volte è stato distribuito gratuitamente, forse The Witcher: Enhanced Edition è già diffuso in maniera molto ampia tra i videogiocatori, ma nel caso non abbiate approfittato in precedenza vi raccomandiamo di effettuare il download gratis sfruttando l'occasione di oggi, a questo indirizzo su GOG.com.

La versione in questione contiene audio e testi in italiano e numerose aggiunte ed extra in digitale, come visibile dalla pagina del gioco sul digital delivery di CD Projekt RED. Il download ammonta a 9 GB di dati.

Nel frattempo, la serie è diventata un fenomeno pop anche grazie alla trasposizione in serie TV su Netflix, che vedrà tra poco anche l'arrivo di The Witcher: Blood Origin, un prequel, oltre alla seconda stagione della serie standard.