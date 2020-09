Xbox Series S potrebbe non far girare i giochi Xbox One X, per Digital Foundry

Secondo una recente analisi di Digital Foundry, Xbox Series S, la versione low-cost della next-gen di Microsoft, non sarebbe in grado di far girare i giochi nella loro versione Xbox One X. Ci sarebbero problemi di memoria, oltre che di potenza computazionale, che limiterebbero questo tipo di retrocompatibilità.

Questa affermazione è stata fatta durante una diretta del collettivo specializzato in tecnologia di Eurogamer.net. Durante l'analisi di Xbox Series S, la console low-cost presentata nei giorni scorsi da Microsoft e pensata per offrire i giochi next-gen ad una risoluzione massima di 1440p, potrebbe avere dei problemi con la retrocompatibilità. O meglio, questa sarà limitata alla versione Xbox One dei giochi attualmente sul mercato. La versione "enhanced" disponibile per Xbox One X, infatti, non dovrebbe poter girare per alcune limitazioni tecniche della console.

Ad una prima analisi, infatti, Xbox Series S sembra un piccolo miracolo di tecnologia, ma ci sono già alcune voci contrastanti. Secondo alcuni sviluppatori, infatti, Xbox Series S potrebbe limitare Xbox Series X, mentre in questo caso si parla di possibili difficoltà nell'offrire la migliore versione possibile dei giochi Xbox One, come promesso in questi mesi.

Secondo Digital Foundry, infatti, Xbox Series S è pensata per gestire i contenuti di Xbox One/S degli attuali giochi. "È una cosa che non è stata considerata da alcune persone. Non si avranno i giochi Xbox One in 4K," ha detto un rappresentante della testata. "Non so se è stato confermato ufficialmente," ha risposto Richard Leadbetter, il fondatore di Digital Foundry, "ma non ci dovrebbe essere un modo per far sì che succeda. Xbox One X ha 9GB di memoria di sistema, mentre Series S ne ha solo 8." E ha poi aggiunto che anche la potenza delle GPU di Series S potrebbe essere minore in alcuni scenari, una cosa che non consentirebbe di avere un adattamento all'altezza delle aspettative.

Se l'ipotesi che Xbox Series S gestirà i giochi Xbox One S in retrocompatibilità (scusate il gioco di parole, ma non abbiamo scelto noi i nomi) si rivelasse vera, invece, la console di nuova generazione di Microsoft potrebbe avere sufficiente RAM e potenza computazionale per offrire quei miglioramenti di risoluzione e frame rate promessi da Microsoft. Quindi, per fare un esempio, Red Dead Redemption 2, che su Xbox One X gira in 4K, su Xbox Series S non raggiungerà questa risoluzione, ma probabilmente, garantirà prestazioni migliori degli 800p della versione Xbox One.

Cosa ne pensate di questa teoria?