Xbox Series S è in sconto a un basso prezzo su Amazon per la Festa delle Offerte

Siamo al terzo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia e le promozioni certamente non accennano a diminuire. Nella lunga lista di sconti a disposizione, oggi vogliamo suggerirvi una Xbox Series S bianca . Il prezzo attuale è di 223.99€ rispetto al prezzo consigliato di 299.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Xbox Series S

Xbox Series S

Xbox Series S è la console "minore" di Microsoft. Non dispone di un lettore ottico, quindi è possibile usare solo i giochi in formato digitale. È una console perfetta per giocare con Xbox Game Pass e il prezzo attuale la rende il modo meno costoso per accedere all'attuale generazione di videogiochi.

Nel bundle è inclusa la console, il controller Xbox bianco, i cavi di alimentazione, il cavo HDMI, il cavo USB per la ricarica del controller e i manuali. Xbox Series S è una console di piccole dimensioni, perfetta per qualsiasi spazio e ambiente.