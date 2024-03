Dragon’s Dogma 2: 10 cose da sapere sul nuovo action RPG di Capcom

Facciamo il punto delle cose più importanti da sapere su Dragon's Dogma 2, nel caso in cui vogliate partire in questo magnifico viaggio.

Dragon's Dogma 2 è uno dei giochi più attesi di marzo 2024. Il nuovo action RPG arriva a ben dodici anni di distanza dal primo capitolo del 2012 e da quello che abbiamo visto fino ad oggi sembra avere tutte le carte in regola per essere un gioco eccezionale. Dopo aver letto la recensione di Dragon's Dogma 2, magari siete indecisi se intraprendere questo viaggio o meno. Per questo abbiamo raccolto una lista di 10 cose da sapere su Dragon's Dogma 2 che potrebbe aiutarvi a scegliere.

Serve aver giocato il primo capitolo? Dragon's Dogma 2 non prosegue le vicende del primo capitolo Visto che il gioco s'intitola Dragon's Dogma 2 la prima cosa che forse vi starete chiedendo è: serve aver giocato Dragon's Dogma? La risposta breve è: no, non serve. La storia di Dragon's Dogma 2, infatti, è ambientata in un mondo parallelo, una sorta di specchio dell'ambientazione del gioco originale. Ma anche stavolta la trama ruoterà intorno al viaggio del cosiddetto Arisen, che deve recuperare il suo cuore rubato dal Drago. Non un drago qualsiasi, sia chiaro, bensì IL Drago, con la D maiuscola.

Il mondo di gioco I Fenidi sono dei gatti umanoidi che vivono a Battahl, una delle due nazioni di Dragon's Dogma 2 Dragon's Dogma 2 è ambientato in un mondo fantasy ispirato dall'arte medievale. La regione di gioco è composta da due nazioni: Vermund, ovvero il regno degli umani afflitto dalle solite lotte per il potere. E Battahl, una nazione canyon dove vivono dei gatti umanoidi sotto un governo teocratico. Inutile dire che gli equilibri tra queste due nazioni avranno un ruolo centrale nel viaggio dell'eroe.

Dimensione della mappa L'esplorazione è uno dei punti cardine di Dragon's Dogma 2 La mappa di Dragon's Dogma 2 sarà grande quattro volte quella del gioco originale, ma il team di sviluppo ha utilizzato alcuni espedienti tipici dei giochi d'azione per guidare il giocatore là dove ci sono punti di interesse ed evitare che si annoi troppo o si senta perso. Dragon's Dogma, infatti, è uno di quegli open world atipici dove non ci sono segnalini ovunque e il giocatore deve fare attenzione alle indicazioni offerte dal mondo di gioco per procedere. Il director Hideaki Itsuno ha anche assicurato che lo spazio non sarà "sprecato": la dimensione della mappa, insomma, non dovrebbe un semplice trofeo da consegnare al reparto marketing per stimolare le vendite. L'esplorazione non dovrebbe quindi essere troppo lineare, con una serie di strade alternative pensate raggiungere i vari obiettivi e la possibilità che si verifichino eventi dinamici capaci di tenere il giocatore impegnato anche durante il cammino da un'area all'altra. Il gioco è infatti pensato per essere esplorato a piedi e i viaggi rapidi saranno limitati, con alcune aree raggiungibili solo camminando.

Editor del personaggio Un ricco editor del personaggio è già scaricabile dalle pagine degli store PC e console dedicate a Dragon's Dogma 2 Essendo il solito prescelto da gioco di ruolo, il protagonista di Dragon's Dogma 2 sarà completamente personalizzabile dal giocatore. L'Arisen potrà essere un umano, un elfo oppure un feride, ovvero un gatto umanoide. Scelta la razza si potrà decidere tra due diverse corporature, con 9 corpi per ogni tipo e una pletora infinita di teste con dettagli facciali modificabili. Questo editor, tra l'altro, è già disponibile, quindi è possibile creare in anticipo il personaggio da importare poi nel gioco completo. Una manna per tutti quei giocatori abituati a passare le prime 40 ore di gioco proprio in questa sezione. Attenzione però: si potrà infatti avere un solo personaggio alla volta, quindi l'unico modo per creare un nuovo Arisen sarà cancellare quello precedente. Oppure utilizzare un altro profilo.

Vocazioni L'arciere è una delle razze di Dragon's Dogma 2 Oltre alla razza, il giocatore deve scegliere la classe del proprio personaggio, che in Dragon's Dogma 2 viene chiamata "vocazione". Quelle base sono quattro, ovvero Ladro, Mago, Combattente e Arciere. Tutte abbastanza auto esplicative. Queste comunque si possono cambiare durante la campagna presso le gilde delle vocazioni e man mano che si va avanti si sbloccheranno anche delle vocazioni avanzate specializzate, come lo stregone o il guerriero. Inoltre ci sono le cosiddette vocazioni ibride esclusive per l'Arisen e al momento ne conosciamo 4, ovvero Arcier-mago, cavaliere mistico, Illusionista ed eroe leggendario.

I personaggi Il rapporto con gli NPC è un elemento importante di Dragon's Dogma 2 Gli sviluppatori hanno promesso che ci saranno tantissimi personaggi non giocanti e molti di loro serviranno per fornire missioni secondarie e indicazioni al giocatore. Altri, invece, potranno instaurare relazioni con l'Arisen stesso. Proprio come nel gioco originale, infatti, gli NPC potranno avere un'opinione positiva o negativa del giocatore a seconda delle sue azioni. E in questo secondo capitolo ciò avverrà non solo sulla base di come ci si approccia al personaggio in questione, ma avrà importanza anche l'atteggiamento tenuto con altri NPC che orbitano intorno al detto personaggio. Quanto questo si rifletterà effettivamente sul gameplay, però, lo scopriremo probabilmente solo dopo svariate ore di gioco.

Le pedine Le pedine sono più che semplici companion in Dragon's Dogma 2 Dal primo Dragon's Dogma torna uno degli elementi caratteristici dell'action RPG di Capcom, ovvero le pedine. Le Pedine sono dei personaggi controllati dal gioco pensati per far percepire l'esperienza di Dragon's Dogma come condivisa. Si può infatti viaggiare con una pedina creata dal giocatore stesso e con un massimo di altre due creati da altri. Si possono insomma scaricare i companion addestrati da altri giocatori, che arriveranno nel mondo di gioco con tutta l'esperienza accumulata fino ad allora. Anche l'equipaggiamento sarà quello del mondo di provenienza quindi potrebbero risultare più potenti e meglio armati del giocatore stesso. Ma in Dragon's Dogma 2 le pedine avranno anche delle caratteristiche nuove. Non solo infatti saranno più utili nell'aiutare il giocatore a scovare punti di interesse, un po' come se fossero degli elementi interattivi dell'interfaccia, ma avranno anche delle abilità speciali, o specializzazioni. Un esempio? La capacità di tradurre lingue ignote a un Arisen umano, come potrebbe essere l'elfico.

Data di uscita Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition La data di uscita di Dragon's Dogma 2 è il 22 marzo 2024, con il gioco che è atteso su PC, PS5 e Xbox Series X e S in due edizioni digitali: la standard, venduta a 75€ su console e 65€ su Steam; e la Deluxe Edition, che costa 10€ in più e include vari bonus digitali per la prenotazione. L'edizione fisica per PlayStation e Xbox, invece, viene invece venduta a 81€, ma presso vari negozi include anche una steelbook.

DLC Dragon's Dogma: Dark Arisen era la ricca espansione del primo capitolo Al momento Capcom non ha ancora annunciato ufficialmente alcun DLC. Ci sono tuttavia buone possibilità che qualcosa sia già in lavorazione. La casa nipponica è infatti famosa per supportare i suoi giochi nel tempo e già il primo episodio aveva ricevuto parecchi contenuti aggiuntivi, cosmetici e non, oltre a un'espansione piuttosto corposa, intitolata Dragon's Dogma: Dark Arisen.

Requisiti PC Dragon's Dogma 2 è un gioco tosto anche per i PC più potenti Dragon's Dogma 2 non è un gioco leggero e i requisiti PC lo dimostrano. Minimi - 1080p, 30 fps Sistema Operativo : Windows 10 / Windows 11 64 bit

: Windows 10 / Windows 11 64 bit Processore : Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600 Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda Video : NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8GB VRAM

: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8GB VRAM DirectX : Versione 12

: Versione 12 Note aggiuntive: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 6800 necessarie per supportare il ray tracing. Consigliati: 2160i, 30 fps Sistema Operativo : Windows 10 / Windows 11 64 bit

: Windows 10 / Windows 11 64 bit Processore : Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600x

: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600x Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda Video : NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700

: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Note aggiuntive: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 6800 necessarie per supportare il ray tracing. Sappiamo che Dragon's Dogma 2 sarà anche protetto da Denuvo, come tutti i più recenti giochi Capcom arrivati su PC. Su console, invece, non ci saranno modalità per privilegiare performance o qualità grafica, con il framerate che sarà sbloccato e punterà a mantenere i 30fps nel modo più stabile possibile.