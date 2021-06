Xbox Series X disponibile oggi su Microsoft Store: quantità limitata, affrettatevi!

Xbox Series X sarà nuovamente disponibile oggi su Microsoft Store, a partire dalle ore 19:00 e in quantità limitate, dunque nel caso siate interessati tenetevi pronti all'acquisto prima che si esauriscano le scorte come al solito.

Dopo la buona offerta dedicata a Xbox Series S su Amazon nei giorni scorsi, questa volta si parla della next gen di alto profilo per Microsoft: Xbox Series X sarà disponibile oggi, 8 giugno 2021, a partire dalle ore 19:00 sul Microsoft Store ufficiale, precisamente a questo indirizzo.

Xbox Series X è la console next gen più potente da parte di Microsoft

La disponibilità dovrebbe comparire a partire da tale ora, ma è consigliabile iniziare ad essere presente sul sito da prima in modo da non rimanere tagliati fuori. La compagnia rende noto chiaramente il fatto che gli stock sono limitati e che ci sono "pochi pezzi" disponibili, cosa che rende piuttosto chiaro il fatto che sia estremamente facile incappare nel sold out a pochi minuti dall'apertura delle vendite. Il prezzo è quello standard a 499 euro.

In ogni caso, questa è un'occasione d'oro, dopo diverse settimane in cui non si è assistito a restock di particolare rilevanza per Xbox Series X, inoltre acquistandola dal Microsoft Store la spedizione dovrebbe essere immediata e la consegna avvenire già nelle 24 ore successive all'acquisto.

Saprete ormai già tutti di cosa si tratta, ma nel caso abbiate bisogno di un'infarinatura generale vi rimandiamo alla recensione di Xbox Series X che abbiamo pubblicato all'epoca dell'uscita sul mercato a novembre scorso e allo Speciale sui primi 6 mesi della console, con le valutazioni sulla situazione attuale.

Così come la sua concorrente diretta, PS5, anche Xbox Series X sta soffrendo particolarmente la scarsità di scorte e materie prime che contraddistingue l'intero mercato attuale dei semiconduttori, motivo per cui è così difficile trovare le console next gen disponibili sul mercato in maniera normale. Anche per questo motivo, vi raccomandiamo di sfruttare l'occasione dirigendovi a questo indirizzo per oggi alle 19:00, se siete interessati ad entrare nel mondo della next gen Microsoft dalla porta principale.