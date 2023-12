Xbox Series X, in sconto la console sulla piattaforma di Amazon

Su Amazon Italia Italia gli sconti proseguono e vi sono ancora tanti prodotti in promozione da scoprire a un prezzo speciale. Possiamo ad esempio veder l'offerta per Xbox Series X, in promozione da un venditore terzo al 25% di sconto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 549,99€. Il prezzo attuale è tra i più bassi di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da infotech!.

Xbox Series X è la console maggiore di Microsoft. Dispone di un lettore ottico, quindi permette di usare i giochi su disco oltre a quelli digitali, ma garantisce anche prestazioni migliori rispetto a Xbox Series S. Ovviamente include anche il controller Xbox e i cavi. I due bundle differiscono per il gioco incluso. Diablo 4 è un gioco di ruolo d'azione di Blizzard, pubblicato a giugno 2023. Forza Horizon 5 è un gioco di guida esclusivo di Microsoft: questa edizione include anche le due espansioni maggiori, il pacchetto di benvenuto, l'abbonamento VIP e il Pass auto che includono moltissimi contenuti aggiuntivi.