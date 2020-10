Xbox Series X prende in giro PS5, "ecco come posizionarla in orizzontale"

Il teardown di PS5 ha dato un ottimo spunto a Xbox UK, che in un ironico post su Twitter ha preso in giro la console Sony illustrando la complessa procedura per posizionare Xbox Series X in orizzontale: basta capovolgerla.

How to switch the Xbox Series X from vertical to horizontal ⤵️ pic.twitter.com/efnCoBPWTW — Xbox UK (@xboxuk) October 7, 2020

Il riferimento è ovviamente al supporto che serve per mantenere stabile PlayStation 5 sia quando è posizionata in verticale che in orizzontale, e che va smontato con un giravite come illustrato nel video che mostra l'interno della console.

Si tratta ancora una volta di un sassolino che Microsoft ha voluto togliersi dalla scarpa a distanza di sette anni dal lancio di PS4 e Xbox One, quando fu appunto Sony a fare dell'ironia sulle voci relative ai vincoli sui giochi usati che la casa di Redmond sembrava voler introdurre.

Insomma, nonostante le molteplici manifestazioni di grande sportività di questi ultimi anni, in primo luogo da parte di Phil Spencer, è chiaro che la competizione fra le due aziende è ancora viva e viene espressa anche in modalità non propriamente convenzionali.