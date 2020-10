Gears Tactics su Xbox Series X, ecco quanto spazio occupa su SSD

Gears Tactics sarà uno dei giochi di lancio di Xbox Series X e Series S, e in queste ore è emerso anche il dettaglio riguardante lo spazio occupato su hard disk, o meglio su SSD, sulle console next gen di Microsoft.

Gears Tactics dovrebbe dunque occupare 34 GB di spazio su hard disk, presentandosi dunque come un titolo abbastanza misurato sotto questo aspetto, rispetto ad altre richieste che abbiamo visto anche in questa generazione.

Facendo parte anche del catalogo di Xbox Game Pass ed essendo praticamente l'unico first party "nuovo" annunciato finora per il lancio di Xbox Series X e S, è altamente probabile che in molti si fiondino subito all'installazione di Gears Tactics con l'uscita delle nuove console, dunque questa può essere un'informazione molto interessante.

Il gioco, che è uno spin-off in stile strategico sulla serie di shooter storica, uscirà comunque anche su Xbox One con modifiche apposite per Xbox One X ed è un play anywhere in condivisione con PC, oltre a supportare il sistema Smart Delivery, che consente insomma di ottenere la versione specificamente dedicata alla propria piattaforma (o alle proprie piattaforme, se se ne hanno più d'una) con un acquisto singolo.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Gears Tactics, con l'idea anche di non doversi preoccupare troppo per lo spazio occupato su SSD dal nuovo titolo The Coalition, considerando che il disco interno di Xbox Series X ha 802 GB di spazio utilizzabile.