Xbox Series X: il prezzo più basso di PS5 è impossibile, secondo Tom Warren

Torniamo a parlare di prezzo per Xbox Series X e PS5 con un'altra voce di corridoio che ribalta nuovamente la prospettiva che aveva iniziato a fare capolino nelle ultime ore, ristabilendo la scarsa probabilità che la console Microsoft costi meno di quella Sony, in questo caso con Tom Warren.

Ovviamente si tratta ancora di speculazioni, ma Warren è una persona piuttosto vicina ai fatti riguardanti Microsoft, essendo un giornalista di The Verge specializzato soprattutto nei prodotti della casa di Redmond, dunque viene da prenderlo in considerazione, specialmente se punta su una supposizione contraria al fatto di tirare l'acqua al mulino di Xbox.

"So che ci sono molte speculazioni in corso sul prezzo di Xbox Series X rispetto a PS5, specialmente dopo che un certo analista ha predetto che Microsoft potrebbe andare con un prezzo più basso anche di 100 dollari", ha scritto Warren. "Non credo sia possibile, mi aspetto un prezzo simile intorno ai 499 dollari e Microsoft che potrebbe avvantaggiarsi sul fronte dei prezzi con Xbox Series S".

È questa di Warren, in effetti, una visione piuttosto condivisibile: la teoria più diffusa fino a qualche tempo fa vedeva Xbox Series X come la console più costosa, ma poi si è fatta strada l'idea che i prezzi delle due console potessero essere molto vicini, se non uguali. Solo ultimamente qualcuno, come Michael Pachter, ha azzardato l'ipotesi di un prezzo più basso per Xbox Series X, con l'idea che i bilanci di Microsoft le consentono di venderla in perdita.

Da parte sua, Microsoft ha ribadito diverse volte che il prezzo di Xbox Series X sarà accessibile, ma ovviamente senza fare confronti precisi con la concorrenza. La visione di Warren risulta piuttosto condivisibile perché un prezzo fissato a 499 euro potrebbe rappresentare già una vendita in perdita per Microsoft ma in maniera non eccessiva e potrebbe essere molto vicino a quello previsto anche per PS5 in base a diverse stime.

Inoltre, avrebbe senso in questo caso il progetto di Lockhart o Xbox Series S, ovvero un altro modello di console con caratteristiche ridotte e prezzo più basso, che risulterebbe molto meno sensata nel caso in cui Xbox Series X dovesse avere già un netto vantaggio sulla concorrenza in termini di prezzo, sempre che ovviamente il modello ausiliario esista veramente.