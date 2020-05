PlayStation Store e PSN sospesi in Cina a causa di aggiornamenti alla sicurezza

Sembra che PlayStation Store e in generale il PSN siano stati sospesi in blocco in Cina a partire dalle ore 7am del 10 maggio, apparentemente per degli aggiornamenti da effettuare concernenti presunti problemi rilevati in termini di sicurezza del sistema.

Secondo quanto riferito dall'analista di mercato Daniel Ahmad, il motivo sarebbe la necessità di effettuare degli aggiornamenti ai sistemi di sicurezza dell'intero sistema ma la questione è ancora piuttosto vaga e non c'è ancora una tempistica precisa per il ritorno online della piattaforma.

Secondo alcuni utenti del social network cinese Weibo, sembra che il problema sia legato al fatto che molti utenti utilizzano degli account fasulli per potersi collegare agli store esteri e aggirare in questo modo i blocchi regionali imposti dal governo in termini di contenuti, poiché tutti i giochi rilasciati ufficialmente in Cina sono comunque approvati dai regolamenti locali.

L'utilizzo di tali sistemi è estremamente diffuso praticamente in ogni parte del mondo e sembra strano che l'inconveniente sia emerso soltanto ora, ma per il momento non ci sono spiegazioni più precise da fonti ufficiali.

D'altra parte, la distribuzione delle console estere sul mercato cinese è un fenomeno ancora relativamente recente e probabilmente anche le piattaforme online stanno ancora attraversando una fase di assestamento. In ogni caso, potrebbe trattarsi anche di una semplice manutenzione tecnica che potrebbe richiedere meno tempo del previsto, fatto sta la mancanza di informazioni precise fa scatenare teorie alquanto disparate e piuttosto inquietanti.

The PlayStation Store (PSN) has been temporarily suspended in Mainland China from 7am on May 10. No time or date given for resumption of services.

The official reason given is to carry out security upgrades. But it is unclear what this means exactly. pic.twitter.com/ZoU71zR9tX