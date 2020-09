Xbox Series X registra e trasmette video in 4K e 60 fps

Xbox Series X, tra le sue caratteristiche, ha anche la possibilità di registrare e trasmettere video in 4K e 60 frame al secondo, cosa che potrebbe essere passata in secondo piano nella recente esplosione di informazioni sulla next gen Microsoft.

Dopo aver saputo finalmente prezzo e data di uscita di Xbox Series X ed aver ricevuto conferma sull'esistenza di Xbox Series S, abbiamo praticamente il quadro completo delle caratteristiche e delle informazioni di base sulla next gen di Microsoft, potendoci dunque dedicare ai dettagli minori.

Tra questi, nelle varie feature menzionate per il nuovo hardware, si trova anche la possibilità di registrare video ed effettuare trasmissioni in streaming a 4K e 60 fps, che rappresenta un passo in avanti rispetto a quanto era possibile fare con le console di attuale generazione.

Su Xbox One X, ad esempio, è possibile registrare video di gameplay a 4K ma solo a 30 frame al secondo, cosa che peraltro non è possibile invece per la trasmissione in streaming (per la quale ovviamente c'è anche da valutare la qualità della connessione a internet, ma in termini di hardware Xbox Series X lo consente tranquillamente).

Da notare, peraltro, che la trasmissione a 4K e 60 fps al momento è possibile solo su YouTube, visto che l'altra piattaforma che lo consentiva era proprio Mixer di Microsoft, ormai chiusa, mentre Twitch resta ferma a 1080p e 60 frame al secondo.

In ogni caso, si tratta comunque di un'evoluzione, a prescindere dallo streaming, anche per quanto riguarda la registrazione e condivisione di gameplay, uno degli elementi sempre più utilizzati dai giocatori attualmente. A indicare questa maggiore attenzione sulla condivisione, peraltro, c'è anche la presenza del nuovo tasto apposito sul controller di Xbox Series X e Xbox Series S. A proposito di quest'ultima, non ci sono ancora informazioni precise su risoluzione e frame-rate possibili per registrazione e trasmissione.