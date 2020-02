Xbox Series X, la retrocompatibilità funziona già su tantissimi giochi, dice Phil Spencer

Che Xbox Series X contenga la retrocompatibilità tra le proprie caratteristiche fondamentali è una cosa ormai ben nota, ma Phil Spencer è tornato sull'argomento per confermare che la compatibilità è già attiva e ben funzionante con tantissimi giochi testati.



Laddove si attende ancora una comunicazione precisa e ufficiale da parte di Sony su PS5, la retrocompatibilità di Xbox Series X è stata confermata da tempo da Microsoft e a quanto pare è estesa a comprendere tutte le Xbox precedenti, ovvero Xbox One, Xbox 360 e anche la prima Xbox. Essendo un'estensione della caratteristica già presente in Xbox One, non stupisce più di tanto sapere che la retrocompatibilità è già perfettamente funzionante su una "tonnellata di giochi", ma questo è quanto ha affermato Phil Spencer nel corso di un'intervista pubblicata da Gamertag Radio.



A quanto pare, però, non tutti i giochi sono attualmente compatibili, a dimostrazione del fatto che la retrocompatibilità avrà comunque bisogno di un po' di ottimizzazione e tempo per essere veramente effettiva su tutto il catalogo, salvo eventuali impedimenti su alcuni titoli specifici: "La sto provando, si tratta di uno sviluppo attivo, a volte richiede un reboot", ha spiegato Spencer, il quale ha affermato di utilizzare quotidianamente Xbox Series X anche per testare i giochi più vecchi.



"Non tutti i giochi al momento sono completamente compatibili. Stiamo lavorando a una lista di giochi approvati. Potete vedere cosa sto giocando, ci sono tonnellate di titoli che funzionano", ha spiegato Spencer. Sembra inoltre che le caratteristiche hardware avanzate di Xbox Series X influenzino le performance anche dei giochi più vecchi, migliorandone alcuni aspetti, con alcuni caricano più velocemente, ad esempio.