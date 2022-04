Xbox Series X|S, vendite stimate per 14,04 milioni di unità finora

Xbox Series X|S ha totalizzato ad oggi vendite per 14,04 milioni di unità, stando alle stime effettuate da VGChartz: non si tratta di dati ufficiali, che come sappiamo non vengono comunicati, bensì del risultato di informazioni incrociate provenienti dalla catena distributiva.

Le rilevazioni reali si limitano a dirci che a marzo Xbox Series X|S ha superato PS5 in Europa, sebbene tale sorpasso sia dovuto più che altro all'annoso problema delle scorte limitate dovuto alla crisi dei semiconduttori che ancora persiste.

Sempre stando alle stime di VGChartz, Nintendo Switch è stata la console più venduta all'inizio di aprile, con 308.209 pezzi e un totale che ammonterebbe finora a 106,79 milioni di unità. Xbox Series X|S ha invece venduto 173.812 per raggiungere i già citati 14,04 milioni di pezzi.

PS5 avrebbe venduto 144,833 unità per un totale ad oggi di 18,85 milioni di pezzi, perdendo 81.000 unità nel confronto con PS4 nel 2015 mentre la piattaforma Microsoft guadagna, sempre rispetto al 2015, 89.000 unità.

Sia la console Sony che quella Nintendo perdono terreno se consideriamo i dati del 2021, rispettivamente con un -22,1% e un -4,5%, mentre al contempo Xbox sembra aver aumentato sostanzialmente le vendite.