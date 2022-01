Xbox Series X|S: le maggiori richieste da parte degli utenti, in base ai feedback

Xbox Series X|S hanno migliorato molti aspetti di Xbox One, ma c'è ancora spazio per ulteriori evoluzioni ovviamente, ed è interessante vedere quali siano gli ambiti in cui gli utenti sembrano concentrare maggiormente le richieste, in base a un'analisi dei feedback effettuata da Windows Central attraverso Twitter.

Il campione preso in esame è molto ristretto, trattandosi di circa 1000 utenti, ma può comunque essere indicativo dei maggiori problemi sentiti dai possesso di Xbox e dunque quelli in cui vorrebbero vedere degli interventi correttivi.

Xbox: lo schema delle maggiori richieste di miglioramento da parte degli utenti

Lo schema riportato qui sopra mostra chiaramente la suddivisione delle richieste in base ai feedback e le proporzioni tra queste.

Le lamentele maggiori riguardano, a quanto pare, il Game DVR, ovvero il sistema di registrazione e condivisione dei video di gioco su Xbox, presente nel 17% delle richieste di miglioramento. Subito a seguire troviamo generici "problemi del sistema operativo", che comprendono varie possibilità non meglio identificate, mentre in terza posizione troviamo il supporto di giochi giapponesi.

Quest'ultimo è un problema storico per Xbox: la console Microsoft non è mai riuscita a incontrare il favore del pubblico nipponico e, di conseguenza, non ha mai avuto una presenza forte in tale paese, cosa che si traduce soprattutto nella scarsa attenzione degli sviluppatori giapponesi per Xbox. A quanto pare, questo è un problema molto sentito dagli utenti della console, cosa che potrebbe essere parzialmente risolta dai recenti sforzi nel cercare di riallacciare i rapporti con tale ambiente annunciati da Phil Spencer.

In quarta posizione troviamo le richieste di miglioramenti per quanto riguarda i giochi first party: secondo la spiegazione data dal sito, si tratta soprattutto di richieste di giochi specifici, come il ritorno di serie storiche che mancano dalle scene da diverso tempo. A seguire, particolarmente richiesti sono anche miglioramenti al sistema degli obiettivi sbloccabili integrato nella piattaforma Xbox. Nel frattempo, in ogni caso, Xbox Series X|S sembra siano le console Xbox vendute più velocemente nella storia del marchio, avendo probabilmente superato i 12 milioni di unità vendute.