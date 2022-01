Age of Empires 4: Stagioni classificate per il multiplayer in test dal 20 gennaio

Age of Empires 4 avrà delle stagioni classificate per il multiplayer, con la modalità che avvierà i test a partire dalla prossima settimana, per la precisione il 20 gennaio 2022, e andrà avanti fino al 28 gennaio, consentendo così di provare l'opzione in versione beta.

Il test è riservato a coloro che si sono registrati per il programma Age of Empires Insider, ma la modalità in questione dovrebbe poi essere messa a disposizione per tutti in primavera, secondo i programmi. Si tratta di una forma di multiplayer competitivo che propone scontri 1 contro 1 tra i giocatori, all'interno di serie di eventi che si svolgono in stagioni classificate, appunto, stabilendo dunque una competizione ufficiale tra gli utenti.

Gli scontri 1v1 sono previsti solo come prima prova iniziale ma non rappresenteranno l'unica modalità di gioco prevista nel multiplayer competitivo, visto che Relic ha in mente di aggiungere ulteriori opzioni all'interno di stagioni strutturate secondo vari eventi e modalità di gioco.

In ogni caso, il test previsto per la settimana prossima dovrebbe concentrarsi sugli scontri base in multiplayer.

L'aggiornamento invernale a Age of Empires 4 prevede anche una serie di caratteristiche richieste dall'utenza e in particolare alcuni cambiamenti al bilanciamento che sono emersi come necessari in base ai feedback ricevuti dagli sviluppatori in questi mesi. Il tutto insieme anche a correzioni di bug e miglioramenti vari, come modifiche all'interfaccia, miglioramenti alla mini-mappa e varie altre caratteristiche.