XIII: un gameplay trailer tratto da PS5 mostra le migliorie in arrivo con l'update gratis

Microids e gli sviluppatori di Tower Five hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di XIII per PS5 che offre un assaggio delle migliorie che verranno apportate al gioco con l'aggiornamento gratuito previsto per il mese di settembre, in concomitanza con il lancio della versione Nintendo Switch.

Lanciato su PS4, PC e Xbox One nel novembre 2020, il remake di XIII è arrivato sul mercato in uno stato pietoso. Da allora gli sviluppatori si sono rimboccati le maniche per sistemare le magagne del gioco in vista del lancio della versione Nintendo Switch e contemporaneamente hanno lavorato a un update gratuito per le versioni attualmente esistenti.

Il video gameplay pubblicato da Tower Five è stato registrato su PS5 e mostra parte delle modifiche a cui stanno lavorando gli sviluppatori, incluse migliorie all'IA dei nemici e l'art direction. Ci sono state modifiche anche al framerate, che arriva a 60fps su PS5 e, nonostante non venga mostrato nel video, è stato aggiunto anche il multiplayer per 13 giocatori.

Il remake di XIII sarà disponibile per Nintendo Switch dal 13 settembre e lo stesso giorno verrà pubblicato l'update gratuito per le versioni PlayStation, Xbox e PC del gioco.