Yar's Recharged annunciato con un trailer, è il rifacimento moderno di Yar's Revenge

Lo storico editore Atari e lo studio di sviluppo Adamvision hanno annunciato Yars: Recharged, rifacimento moderno del classico Yars' Revenge di Howard Scott Warshaw per Atari VCS / 2600 che nel 1982 riuscì a vendere più di due milioni di copie.

Vediamo il trailer di annuncio:

La serie Recharged conta già diversi titoli, tutti rifacimenti di vecchi classici della compagnia: Gravitar Recharged, Breakout: Recharged, Asteroids: Recharged, Black Widow: Recharged, Centipede: Recharged e Missile Command. Recharged.

Come potete vedere, Yars: Recharged è un arcade che riprende alcune delle meccaniche del gioco originale, modernizzandole per il pubblico attuale.

Yars: Revenge offrirà: la modalità Arcade, una specie di boss rush contro trenta nemici. Non è infinita, ma la difficoltà è settata molto in alto; la modalità Missioni, con sempre trenta boss da abbattere, ma una sola vita a disposizione. Come gli altri Recharged, anche in questo ci saranno dei nuovi potenziamenti, che regaleranno delle armi extra, come uno sparo multidirezionale, uno rapido, dei colpi esplosivi e altri ancora.

Da notare che Yars: Recharged sarà giocabile anche in modalità cooperativa locale in entrambe le modalità, possibilità che farà felici gli amanti della convivialità.

Yars: Recharged uscirà il 23 agosto 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Sarà disponibile anche sul nuovo Atari VCS.