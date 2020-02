Yooka-Laylee and the Impossible Lair, demo disponibile

Playtonic ha rilasciato la demo giocabile gratuita di Yooka-Laylee and the Impossible Lair per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Se vi interessa conoscere questo bellissimo platform classico realizzato con tutti i crismi del caso, non mancate questa occasione. Del resto stiamo parlando di uno dei migliori esponenti del suo genere degli ultimi anni.



Per saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Yooka-Laylee and the Impossible Lair, dove un soddisfatto Davide Spotti ha scritto:

Anche senza raggiungere l'eccellenza degli illustri titoli dai quali trae diretta ispirazione, Yooka-Laylee and the Impossible Lair si è rivelato un platform solido, nel quale l'efficace alternanza di stili rende piacevole la progressione su entrambi i fronti ludici. La nuova formula ha permesso di risolvere alcune delle debolezze che caratterizzavano la precedente avventura, donandoci un'esperienza di gioco divertente e doverosamente bilanciata nella difficoltà. In generale abbiamo trovato interessante anche l'escamotage di offrire ai giocatori un secondo walktrough di alcuni livelli, facendo leva su interventi ambientali capaci di alterare sia l'aspetto estetico che quello strutturale degli stessi, sebbene alcune idee ci siano parse più azzeccate e divertenti da fruire di altre. Tralasciando l'irrilevanza dei dialoghi e una varietà non eccezionale dei nemici affrontati, gli estimatori di titoli spensierati e coloratissimi come Rayman e Donkey Kong non rimarranno affatto delusi.