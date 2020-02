Steam, Red Dead Redemption 2 nei saldi di Rockstar Games

I saldi dell'editore di questa settimana su Steam sono dedicati a Rockstar Games e comprendono anche il recentissimo Red Dead Redemption 2, che viene venduto con il 20% di sconto. Quindi potete portarlo a casa per 47,99€ invece di 59,99.



Ancora più convenienti sono la Special e la Ultimate Edition. La prima è scontata del 35% ed è acquistabile per 48,74€ invece di 74,99€, mentre la seconda è scontata del 45% ed è acquistabile per 49,49€ invece di 89,99€. Sostanzialmente l'edizione più ricca costa meno di due euro in più di quella standard.



Tra gli altri giochi in offerta su Steam segnaliamo GTA V, venduto con il 50% di sconto, Max Payne 3 Complete Edition, Venduto con il 70% di sconto, Bully, venduto con il 65% di sconto, Manhunt, venduto con il 65% di sconto e via via tutti gli altri.