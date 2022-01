YouTube: la CEO suggerisce l'integrazione degli NFT per i creatori

Susan Wojcicki, la CEO di YouTube, ha suggerito che presto potrebbe arrivare l'integrazione degli NFT per i creatori. Gli NFT, sostanzialmente dei certificati, o token crittografici scritti in una blockchain, che attestano la proprietà del token stesso, collegato a un qualche oggetto digitale, sono l'argomento caldo del momento dell'industria dell'intrattenimento, tra chi li vede come una possibilità e chi come una grossa truffa a danno di qualche sprovveduto.

Tra quelli che stanno sdoganando gli NFT al grande pubblico, spiccano proprio gli influencer, quindi la possibilità di venderli direttamente dai loro social media appare un passo quanto mai naturale. Non stupisce che la Wojcicki, in una lettera spedita ai creatori il 25 gennaio 2022, abbia indicato tra le priorità del prossimo anno della sua compagnia l'integrazione tra YouTube e gli NFT.

Sulla lettera si può leggere: "Siamo sempre impegnati ad espandere l'ecosistema di YouTube per aiutare i creatori a capitalizzare sulle tecnologie emergenti, incluse cose come gli NFT, mentre continuiamo a rafforzare e migliorare l'esperienza che i creatori e i loro fan hanno su YouTube."

Per la Wojcicki YouTube sta guardando al Web3 come a una fonte d'ispirazione, notando che ci sono vari modi in cui i creatori possono usare gli NFT e le criptovalute.

La Wojcicki non è scesa nei dettagli su come funzionerà l'integrazione tra YouTube e gli NFT, quindi non rimane che aspettare e stare a vedere.

Attualmente molte personalità dei social si sono lanciati nella vendita di NFT, contando sui loro numeri per venderli a qualche fan sfegatato. Tra questi Amouranth e Logan Paul, due personaggi davvero controversi.