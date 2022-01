Sex with Hitler è solo l'ultima follia porno dedicata al dittatore nazista su Steam

Sex with Hitler è uno strano gioco che mescola uno sparattutto classico a una visual novel pornografica. È possibile trovarlo su Steam, dove costa appena 5,69€. È solo l'ultimo di una serie di strani titoli che vedono il dittatore nazista come protagonista.

Un'immagine di Sex with Hitler opportunamente ripulita

Sex with Hitler racconta del Fuhrer che tenta di rifarsi una vita dopo aver perso tutto. L'ambientazione del gioco è la Seconda Guerra Mondiale e con lui ci saranno cinque eroine con cui dovrà interagire, che potranno essere amiche o nemiche.

Il gioco, sviluppato da Romantic Room, team specializzato in visual novel pornografiche, è caratterizzato da una grafica stile anime e da molte scene di sesso. Comunque sia non è il solo titolo a mettere Hitler in situazioni particolari.

Hitler Hates Anime e Hitler Love Anime di PaulArt lo vedono impegnato a picchiare o soddisfare ragazze anime con un dildo gigante. Heal Hitler è molto più serio e mette i giocatori nei panni di uno psicologo del 1925 che deve riuscire a penetrare nella mente del Fuhrer per evitare le tragedie del nazismo. È anche l'unico di cui si può fornire un link su queste pagine. Hitler On The Moon è uno sparatutto in terza persona in cui le autorità giapponesi spediscono una spia mezza nuda nello spazio a combattere contro le forze di, indovinate un po', Hitler. Adolf Hitler Humiliation Simulator, infine, è invece un simulatore in cui si può torturare Hitler.

Chissà da cosa deriva questo strano feticismo di alcuni per i dittatori. Da notare infatti che su Steam ci sono anche molti giochi dedicati a Stalin.