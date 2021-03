A-Train All Aboard! Tourism, la recensione

Esattamente dieci minuti prima di scrivere questa recensione di A-Train All Aboard! Tourism , sotto un video del gioco che avevamo postato sui social, una persona ha chiesto: "ma per caso è uno di quei giochi mobile nei quali clicchi per fare scendere e salire i passeggeri?". E noi, prima di rispondere, abbiamo riso, riso tantissimo. Non per prendere in giro l'utente curioso, sia mai, non siamo i tipi, ma perché A-Train è tutt'altra bestia.

In A-Train All Aboard! Tourism non basta tirare giù una ferrata, metterci sopra il trenino e guardarlo andare mentre fa ciuf ciuf. Oddio, si può anche fare, ma non avrebbe senso e potrebbe mettere K.O. le finanze molto presto. Bisogna lavorare invece sui dettagli, che sono tantissimi, dal più semplice al più astruso, per agguantare dividendi che permettono di reinvestire, e per dare modo alla mappa di evolvere dinamicamente in base alle nostre scelte migliori. Per larga parte della sua lunga carriera, A-Train si è presentato al pubblico come un gioco piuttosto freddo: pieno di listati, numeri, asettica ma affascinante grafica isometrica, colori tenui. Da un certo momento in poi, gli sviluppatori hanno capito che forse era il caso di tendere la mano al pubblico con un approccio un po' più amichevole, A-Train entra così in un nuovo ciclo dove le stesse diaboliche meccaniche di gioco sono accorpate a una veste grafica più morbida, ma senza perdere il peculiare stile, e personaggi stile anime che introducono al gameplay con maggiore empatia. La cosa divertente è che spesso, nei due lunghissimi livelli introduttivi, anche loro ammettono di non capirci nulla, e questo aiuta tantissimo a non farci sentire soli.

Tutti a bordo!

La prima difficoltà ad emergere, come capita anche in altri gestionali e builder simili con grande enfasi sulle ferrovie, è capire come disegnarle in modo logico, funzionale. Con le strade è tutto più semplice, ma con le ferrovie ci vuole molto più impegno, specialmente quando le linee si moltiplicheranno e dovremo per esempio lavorare con più treni sulle stesse tratte, cercando di non farli accavallare. Pian piano, lungo i due tutorial, A-Train All Aboard! Tourism introduce sempre più aspetti, alcuni da tenere d'occhio obbligatoriamente, il prezzo dei terreni e la loro compravendita, altri opzionali, come la possibilità di investire in altri campi cercando poi di manipolare il mercato con la nostra azienda dei trasporti e i suoi effetti secondari. Come nel nostrano, perché europeo, Transport Fever, anche in A-Train non si costruiscono direttamente strade e città, ma queste si evolvono in modo dinamico in base a come il giocatore espande il suo business. Una città non collegata da mezzi di trasporto di massa rimarrà stagnante, mentre una sempre meglio collegata, sia con trasporto civile che merci, tenderà progressivamente ad ingrandirsi, fino a sfoggiare anche edifici monumentali che ne caratterizzeranno l'aspetto e ne mostreranno la ricchezza.

Al contrario di Transport Fever, prevalentemente open eneded e con mappe procedurali, A-Train All Aboard! Tourism si dipana attraverso diversi scenari, ognuno con le sue peculiarità. In questa versione Switch sono in totale otto, ma i primi due hanno una progressione più guidata, e sono identificati come tutorial. Ma non crediate siano una passeggiata, come potete verificare voi stessi attraverso la demo presente sullo store di Switch, il primo e più facile tutorial può portare via anche una decina di ore. Otto scenari corrispondono a circa 60/100 ore di gioco, a seconda del livello di difficoltà, dell'abilità di chi è ai comandi e dei possibilissimi fallimenti. In più, è possibile crearne di nuovi e scambiarli online con gli altri utenti, e visto quanto è amata la serie in Giappone, e quanto è popolare Switch, ben presto potrebbero spuntare centinaia di scenari aggiuntivi di altissima qualità, oltre che eventuali espansioni ufficiali.