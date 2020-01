ASUS ROG Strix RX 5600 XT Gaming OC, la recensione

Frequenze, scocca e software

Lancio complicato quello della Radeon RX 5600 XT, con diversi modelli che sono stati immessi nel mercato con un BIOS non definitivo vincolato a frequenze decisamente più basse di quelle previste. Ma nella maggior parte dei casi l'upgrade è arrivato in tempo per il lancio o in ritardo di pochi giorni, mettendoci di fronte a una GPU che punta al 1080p a framerate elevato, con la possibilità di giocare a diversi titoli in 1440p, grazie anche all'aumento di frequenze che per la ASUS ROG Strix RX 5600 XT Gaming OC sono passate da 1560MHz a 1670MHz in game clock, spingendosi fino a 1750MHz in boost in modalità standard e 1770MHz in modalità OC. Non molto inferiore, quindi, all'analogo modello della RX 5700 che arriva a 1725MHz di game clock e si ferma al medesimo boost di 1750MHz, sfoggiando però 2GB di memoria in più. La RX 5600 XT si accontenta infatti di 2GB din 6GB che sono meno anche degli 8 del modello di punta della più economica RX 5500 XT, ma ripaga con consumi inferiori quelli della sorella maggiore, con un TDB di 160W dopo l'update del BIOS. Inoltre può contare su un bus da 192-bit e, a differenza della RX 5500 XT, su 16 linee PCIe, cosa che scongiura problemi di banda anche su sistemi che non supportano PCIe 4.0. Noi, comunque, non ne abbiamo fatto a meno, provando la scheda con un Ryzen 5 3600X che, combinato con 16GB di memoria a 3600MHz, dovrebbe averci fornito un quadro accurato delle prestazioni della scheda.

Prima di passare ai test, però, c'è ancora qualcosa da dire su una scheda che, partendo da un prezzo consigliato di 279 dollari, dovrebbe costare in Italia circa 300 euro nel caso dei modelli base, qualcosa in meno per quelli economici e qualche decina di euro in più per quelli di lusso come la ASUS ROG Strix, probabilmente destinata a piazzarsi intorno ai 350/360 euro una volta superati i rincari tipici del lancio. Ma al prezzo corrisponde anche un modello di fascia alta che non ci fa mandare dual BIOS con modalità zero decibel, tasto fisico per disattivare la vistosa illuminazione RGB, indicatori per i connettori ausiliari da 6 e 8-pin, piastra di dissipazione in rame e tre ventole piazzate su radiatori voluminosi, tanto da lasciare la scheda aperta ai lati. Ma non è una scelta votata al risparmio. Qui troviamo infatti dei supporti in metallo, robusti come lo spesso backplate che si fa sentire sul peso di una scheda massiccia, lunga ben 30,37 centimetri, alta 13 e spessa 5,39. Ingombrante, quindi, anche se da tutto questo ci aspettiamo prestazioni termiche elevate, con un certo margine di overclock che tra l'altro rientra tra le funzionalità del nuovo software Adrenalin 2020 Edition dove troviamo anche i controlli per gestire Anti-Lag migliorato, Radeon Boost, Image Sharpening, Fidelity FX, Integer Display Scaling e la nuova interfaccia con gaming center, profili personalizzati, statistiche, informazioni sul funzionamento del sistema, strumenti per cattura e streaming. Il tutto condito dall'immancabile supporto per la tecnologia FreeSync2 HDR e per risoluzioni fino all'8K, 3 Display Port, la classica HDMI e una fascetta di velcro targata ASUS ROG per i cavi.