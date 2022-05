Badland Party, la recensione di un piacevole ritorno

La serie Badland è uno dei rari esempi di un'idea nata su piattaforme mobile e affermatasi nel panorama videoludico in generale come un prodotto valido e in grado di avere successo anche su console. Pertanto è con grande curiosità che ci accingiamo a questa recensione di Badland Party, un nuovo gioco che riporta in auge il marchio con un nuovo capitolo in grado d'introdurre alcune novità interessanti come il multiplayer.

La meccanica del gioco è sostanzialmente quella che abbiamo visto già in Badland e in Badland 2 con alcune aggiunte marginali, ma non è un problema: si tratta di un meccanismo di gioco che funziona sempre bene e anche una semplice proposta di nuovi livelli e situazioni inedite basta a renderlo interessante. D'altra parte, non poteva mancare un Badland nella collezione Apple Arcade, ambiente di sviluppo in cui la creatura di Frogmind trova perfettamente un suo spazio, vista l'attenzione dedicata ai progetti originali e alla cura nella realizzazione dei giochi proposti dal servizio su abbonamento Apple.

Il titolo non tragga in inganno: nonostante quel "Party" possa far pensare a un alleggerimento delle meccaniche tipiche verso un approccio multiplayer mordi e fuggi, in stile raccolta di mini-game, non siamo affatto di fronte a una situazione del genere. Questo nuovo capitolo è a tutti gli effetti un prosieguo delle esperienze viste in precedenza, con la possibilità di sperimentare anche una forma di multiplayer che non modifica essenzialmente il gameplay di base, ma fornisce comunque una reinterpretazione originale di questo.

Anche in questo caso ci troviamo a muovere una buffa creatura alata lungo intricati percorsi, cercando di farla svolazzare senza incappare in trappole mortali e seguendo il movimento dello schermo, con qualche variazione che funziona bene a rinfrescare un po' la dinamica classica, ma senza stravolgerla e proponendosi come un semplice more of the same arricchito. D'altra parte, questo è abbastanza precisamente quello che vogliamo, da un nuovo Badland.