Square Enix ha registrato il marchio "Emberstoria Overwrite": è un gioco o qualcosa di diverso?

Square Enix ha registrato un nuovo marchio, in data 28 aprile 2022, in Giappone. Solo oggi, però, è stato resto pubblico. Ora, possiamo scoprire che si chiama Emberstoria Overwrite. Non abbiamo altre informazioni a riguardo.

Sappiamo che sono stati registrati i domini emberstoria.com ed emberstoria.net, ma per il momento non sono attivi. La registrazione di questi domini è avvenuta il primo maggio 2022. Non sappiamo nemmeno se si tratti di un videogioco, di un manga o di un altro tipo di prodotto.

Emberstoria Overwrite

Il nome stesso non aiuta a capire di cosa potrebbe trattarsi. Inoltre, potrebbe anche essere un nome temporaneo che non sarà poi realmente usato nella versione definitiva. Dobbiamo però ricordarci il caso di Project Triangle Strategy che è divenuto semplicemente Triangle Strategy: Square Enix non si pone troppi problemi per quanto riguarda i nomi dei propri videogiochi. Basta anche solo chiedere a Nomura, dopotutto.

Per il momento non abbiamo altre informazioni. Non ci resta altro da fare se non attendere. Forse si tratta di un progetto pronto per essere svelato e la compagnia ne parlerà a breve termine.

Parlando di progetti non noti al pubblico, abbiamo da poco scoperto che Square Enix stava per creare una sorta di Bloodborne, per gli autori di FF 16.