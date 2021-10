Botworld Adventure, la recensione di un "pokémon robotico"

Il protagonista è un aspirante botmaster, ovvero il corrispettivo di un allenatore Pokémon ma specializzato nella costruzione e gestione di robot da combattimento, e il suo destino è semplicemente dimostrare di essere in grado di costruire una squadra solida e portare a termine una serie di compiti che vengono somministrati attraverso varie quest, sparse per un mondo composto da 12 zone caratterizzate da ambientazioni naturali e architetture differenti. Esplorazione, raccolta di risorse e combattimenti sono gli elementi base del gioco, a cui si aggiunge anche tutta la parte di gestione dei bot che rappresenta un elemento di notevole interesse, arricchendo la semplice raccolta di combattenti con un certo tasso di personalizzazione e profondità strategica.

Non c'è proprio una grande storia dietro a questa avventura, che rimane tranquilla e leggera come il suo gameplay, risultando anche accogliente e quasi irresistibile, se ci si fa prendere dalla meccanica della raccolta.

La formula dei Pokémon è stata imitata ed esplorata in diverse sperimentazioni, spesso senza grande successo, ma in certi casi può emergere un'interpretazione piuttosto originale, come vediamo in questa recensione di Botworld Adventure . Dopo un periodo in early access, il gioco di Featherweight Games è ora disponibile in una forma che dovrebbe essere completa, ampliato e ripulito anche grazie alla fase di prova anticipata che ha incontrato un discreto successo tra gli utenti delle piattaforme mobile. La pulizia grafica, lo stile particolare e il modo in cui le varie componenti del gameplay si incastrano fra loro dimostra una notevole padronanza nella costruzione del gioco da parte degli sviluppatori, autori anche del noto Rodeo Stampede, e queste caratteristiche favoriscono un ingresso veramente immediato in questo bizzarro mondo a base di animali antropomorfi e robot combattenti.

Gameplay: raccolta di robot, combattimenti ed esplorazione

In Botworld Adventure esploriamo un vasto mondo diviso in 12 aree

Botworld Adventure è un vero e proprio open world e sebbene la sua estensione non sia proprio sconfinata, questa notevole libertà di spostamento e la varietà di ambientazioni sono elementi caratterizzanti del gameplay. Le quest ci portano a vagare per le 12 diverse zone del mondo di gioco, alla ricerca di loot e oggetti preziosi, con lo scopo principale che rimane quello di costruire e rafforzare sempre più il proprio party di robot da combattimento. Dopo aver customizzato il protagonista sulla forma di vari animali antropomorfi, scegliendo colorazioni, abiti e caratteristiche somatiche, si parte all'avventura per diventare dei veri e propri botmaster partendo da un primo robot fornito dai genitori.

La raccolta dei bot avviene conquistando i progetti relativi ai diversi modelli e raccogliendo materiali e oggetti che ne consentano la costruzione, ma questo è solo l'inizio della loro gestione. All'aumentare dei livelli di esperienza, ulteriori materiali possono essere impiegati per potenziare ogni robot sbloccando abilità attive e passive secondo veri e propri skill tree per ogni singolo bot.

Nel sistema di progressione rientra anche la bizzarra "barca-casa" che fa da base e sistema di trasporto per il protagonista, la quale può essere a sua volta ampliata e potenziata, ricevendo in cambio alcuni bonus e possibilità di personalizzazione dell'interno.

In Botworld Adventure, i combattimento si svolgono all'interno di arene in cui lanciare i bot

Oltre all'esplorazione e l'interazione con scenari e NPC, l'altro elemento cardine dell'esperienza di gioco è il sistema di combattimento, che si presenta come un misto tra strategico a turni e azione automatica in real time: all'interno di piccole arene, che si aprono direttamente nello scenario, possiamo piazzare tre robot scegliendoli dalla nostra squadra, selezionando la posizione in cui schierarli. Una volta disposti, questi agiscono in maniera automatica in base alle loro specifiche abilità e caratteristiche, mentre il protagonista (così come l'NPC avversario, nel caso in cui si combatta contro uno di questi) può supportare il team da bordo campo lanciando attacchi a distanza o abilità di supporto, cercando di gestire al meglio i vari cooldown.

È un sistema piuttosto semplice, ma che comprende anche un certo approccio strategico, soprattutto nella preparazione dei bot attraverso la profonda customizzazione e la loro selezione e disposizione in campo, che richiede un certo equilibrio fra unità da mischia, da attacco a distanza o di supporto. Intorno alla costruzione dei personaggi e alla loro gestione si sviluppano anche le microtransazioni, visto che stiamo parlando di un free-to-play: al di là di possibili elementi pay to win che, tuttavia, restano molto sullo sfondo vista la scarsa rilevanza del PvP, bisogna considerare che carburante e olio per riparare e usare i robot sono limitati e richiedono un certo periodo di tempo per ricaricarsi, salvo effettuare l'acquisto di valuta in-game con denaro reale.