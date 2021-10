Resident Evil Village: demo PS4, PS5, Xbox e PC di nuovo disponibile al download per Halloween

In occasione di Halloween, sarà di nuovo disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC la demo di Resident Evil Village, sia in versione Castello che in versione Villaggio.

Prima di tutto, sappiate che potete trovare la demo di Resident Evil Village sul PS Store a questo indirizzo; potete trovare la versione Steam qui. Infine, la versione Xbox è disponibile qui.

Ricordiamo che la demo di Resident Evil VIllagge versione "Villaggio" permette al giocatore di scontrarsi con i Lycan, nemici in stile lupo mannaro che fanno parte del bestiario di creature dell'horror di Capcom. Nella demo Castello, invece, Ethan Winters esplora la magione di Lady Dimitrescu che lo insegue senza sosta. La demo ha un limite di tempo per l'utilizzo di 30 minuti per ogni ambientazioni.

Parlando invece di Resident Evil 7 Biohazard: vendite record sono state annunciate da Capcom, ecco i dati aggiornati sul gioco.