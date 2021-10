LEGO Star Wars: Castaways su Apple Arcade, data di uscita e dettagli da Gameloft

LEGO Star Wars: Castaways è stato annunciato da Gameloft per la piattaforma in abbonamento Apple Arcade, con tanto di data di uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 19 novembre.

A poche settimane dal lancio di LEGO Star Wars Battles (qui la recensione), il franchise sforna dunque un nuovo, interessante tie-in caratterizzato da un approccio action adventure che promette decisamente bene.

In LEGO Star Wars: Castaways potremo infatti creare i nostri personaggi scegliendo fra centinaia di mattoncini LEGO differenti ed esplorare un pianeta misterioso, da soli o in compagnia dei nostri amici grazie alle funzionalità multiplayer.

Dopo un atterraggio di fortuna su un misterioso pianeta nel mezzo di un vortice, i giocatori scopriranno di non essere soli nella loro nuova casa. Conosceranno personaggi nuovi di zecca e incontreranno altri giocatori in un fiorente hub social con tante attività, mentre giocano e competono in una serie di sfide.

Scontrarsi con i Predatori Tusken o vedere il Palazzo di Jabba su Tatooine; combattere contro gli stormtrooper su Endor o navigare attraverso la Morte Nera in simulazioni registrate all'Osservatorio. I giocatori potranno essere parte di una squadra o giocare da soli mentre si impegnano per salvare queste registrazioni storiche e per tenerle al sicuro dalla corruzione dilagante.

Tra gare sui Microfighter, nuove attrezzature e opzioni di personalizzazione, sfide con gli amici all'interno dell'Ippodromo, i giocatori scopriranno misteri e vivranno simulazioni che abbracciano l'intera galassia Star Wars.

I fan saranno particolarmente entusiasti di potersi immergere nelle ambientazioni di LEGO Star Wars, nuove e amatissime location fatte interamente di mattoncini LEGO. Scopri antichi insediamenti, raccogli i mattoncini LEGO per completare le missioni e goditi i famosi luoghi di Star Wars.