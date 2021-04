Deiland: Pocket Planet Edition, la recensione di un adventure sandbox su un micro-pianeta

Deiland sa essere rilassante, grazie alla tranquilla natura che copre la superficie del pianetino e che ci porta a vivere al suo ritmo, ma anche coinvolgente per la quantità di cose da fare, in grado di catturarci nel suo meccanismo da subito e non mollare la presa almeno per una certa quantità di ore di gioco, prima di incappare in un inevitabile calo di ritmo e interesse sulla lunga distanza. Tuttavia, una volta giunti a tal punto avremmo comunque effettuato un viaggio in buona parte soddisfacente, tra la cura del nostro microcosmo e la scoperta di segreti e altri pianeti.

Ritrovarsi padroni di un micro-pianeta tutto nostro può essere un'esperienza molto affascinante e su questa premessa interessante parte la recensione di Deiland: Pocket Planet Edition per Nintendo Switch, un adventure sandbox con elementi gestionali e survival che potrebbe avere qualcosa di particolare da dire, nonostante sia composto da elementi ormai piuttosto abusati. È indubbio che Animal Crossing , My Time at Portia , nonché Minecraft e Terraria abbiano influito sulla progettazione di questo gioco, ma le soluzioni adottate, a partire dal particolare micro-mondo in cui ci troviamo a vivere, riescono a renderlo un titolo molto peculiare e dotato di una certa identità.

Le attività principali da svolgere su Deiland riguardano soprattutto la coltivazione dei vegetali, tra i campi fertili e il controllo delle colture selvatiche, la gestione della fattoria e la raccolta di minerali a partire dal semplice martellamento delle conformazioni rocciose fino a una vera e propria attività estrattiva con tanto di miniere, una volta sbloccate le strutture apposite. Tra le continue attività primarie di questo tipo c'è poi spazio per l'immancabile crafting , che porta a una progressiva espansione delle strutture costruibili e delle attività che si possono svolgere sul pianeta e oltre, una volta che si sbloccano i viaggi interplanetari. La vita di Arco è scandita da queste azioni da portare avanti, dalla coltivazione alla raccolta fino alla creazione di pietanze e oggetti e alla lavorazione dei metalli, innescando anche il commercio con visitatori spaziali, in una sorta di mini-gestionale planetario su cui si innestano anche eventi diversi, sebbene sempre cadenzati in maniera piuttosto regolare, tra i quali non mancano anche combattimenti con vari mostri che periodicamente si presentano sul pianeta.

Arco, il protagonista di questa storia, si risveglia misteriosamente sulla superficie di un tranquillo micro-pianeta chiamato Deiland, che diventa subito la sua confortevole casa. Il mondo è piccolo ma ha comunque un proprio ecosistema che consente la raccolta di diverse risorse: la rappresentazione del minuscolo pianeta ricorda quella del mitico Re Kaio di Dragon Ball, ma ancora di più il romantico asteroide B-612 del Piccolo Principe di de Saint-Exupéry, soprattutto se visto insieme alla particolare figura di Arco , che progressivamente si scopre essere un principe con un destino da perseguire. La caratteristica peculiare di Deiland è il suo svolgersi in gran parte su questa piccola superficie, con il pianeta che può essere completamente percorso a piedi in pochi secondi e anche visto nella sua interezza semplicemente ampliando l'inquadratura. Sebbene possa sembrare limitante, un'ambientazione del genere è studiata al millimetro per mantenere tutto a portata di mano e fare in modo che si possa passare in pochi secondi da un'azione all'altra, tra la coltivazione dei campi, la raccolta di risorse, l'interazione con gli NPC e il combattimento con i mostri.

Un'agenda piena di impegni

La coltivazione dei piccoli campi è una delle attività principali in Deiland

Il tempo è scandito da un ciclo giorno/notte in grado di influenzare le colture e il comportamento di flora e fauna su Deiland, insieme a vari eventi meteorologici e all'alternanza delle stagioni, che si susseguono a ritmo serrato in modo da consentire delle variazioni veloci e ritmate alle coltivazioni possibili per ogni fase. La colture devono essere seminate e curate nelle rispettive stagioni, cosa che impone un minimo di rotazione agricola obbligata e costringe a gestire al meglio i semi e la produzione di materiali e cibi che derivano dalle piante. In tutto questo, vanno poi inseriti gli assalti dei mostri da tenere a bada con un rudimentale sistema di combattimento e con la creazione di difese per la fattoria, e un gruppetto di visitatori più o meno amichevoli che periodicamente passano dal pianeta per porre quest, far avanzare la storia e soprattutto commerciare.

Ben presto si inizia a capire su cosa puntare per ottenere il massimo guadagno nei commerci, ma vista la limitatezza della superficie coltivabile è comunque necessario dosare gli spazi al meglio anche per garantire le materie prime per la produzione dei semilavorati: la creazione di oggetti, strutture e strumenti si amplia sempre di più con l'avanzare dell'albero delle tecnologie, richiedendo una quantità e varietà sempre maggiore di risorse primarie, anche se tutto il sistema rimane a un livello piuttosto semplificato. Tra queste caratteristiche tipiche degli adventure sandbox, Deiland punta anche su un senso di progressione rafforzato da una certa evoluzione continua di Arco, che di fatto cresce e si fortifica anche attraverso il potenziamento delle statistiche base in stile RPG, anche se questo aspetto rimane appena abbozzato in termini di riflessi effettivi sul gameplay.

La pesca è una delle attività alternative che possiamo svolgere sul pianeta

La crescita di Arco è in qualche modo legata all'evoluzione del suo stesso pianeta, a cui si scopre essere strettamente legato da questioni misteriose. Questa caratteristica determina un innesto di elementi narrativi che arricchiscono il gioco e gli donano un po' di identità specifica, visto che tra gli innumerevoli micro-impegni generati dalla gestione del pianeta troviamo anche frammenti della storia del protagonista, in grado di rafforzare il senso di progressione generale, sebbene a un ritmo lento e compassato.