Farm It! La recensione del gioco sul contadino smart su Apple Arcade

I videogiochi mobile delle origini erano nella maggior parte dei casi dei semplici passatempi o anti-stress basati su strutture elementari e controlli intuitivi, e nonostante le recenti evoluzioni abbiano profondamente trasformato questo ambito, ogni tanto non dispiace tornare a tale semplicità, come vediamo in questa recensione di Farm It! Il titolo di Tummy Games si piazza in quella linea di confine tra il gioco dichiaratamente per bambini e lo scacciapensieri godibile anche per adulti, mettendoci insieme anche una caratterizzazione simpatica e un sistema di controllo che, in alcuni elementi, sembra quasi fare leva su alcuni meccanismi psicologici per essere irresistibile.



Farm It! ci fa controllare alcuni aspetti di una fattoria, dal lavoro nei campi al confezionamento di prodotti culinari



A tutto questo si aggiunge la classica dinamica dell'accumulo, in questo caso di prodotti agricoli e ovviamente denaro e gemme, che funziona sempre bene per tenerci legati anche a titoli non particolarmente coinvolgenti in termini di gameplay e storia e diventa chiaro come ci si trovi di fronte a un meccanismo ben più ragionato e complesso di quanto il suo aspetto carino potrebbe farci pensare. La cosa bella è che si tratta di un gioco Apple Arcade, dunque nonostante sembri progettato appositamente per spillare soldi con le micro-transazioni, queste in verità non esistono al suo interno (almeno in questa versione) e tutta la spinta all'incremento e alla personalizzazione è del tutto "sana", legata solo alle dinamiche del gioco. Anche per questo motivo, nonostante sia un titolo interamente composto da mini-game estremamente semplici e progettato per breve sessioni mordi e fuggi, è probabile che non ci si riesca a staccare facilmente una volta avviata una partita, sintomo del fatto che gli sviluppatori siano riusciti a creare un buon ritmo attraverso la giustapposizione ben funzionante di meccaniche di gioco, fermo restando che si tratta di un gameplay veramente ai minimi termini.