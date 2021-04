Project Galileo: il Souls-Like sviluppato e ambientato in Italia, annuncio

Jyamma Games, software house indipendente milanese, ha annunciato il suo primo videogame per PC e console (per ora non meglio specificate): Project Galileo, un gioco AA+ di tipo Soulslike per gli hardcore gamer più esigenti ed esperti. Project Galileo, viene specificato, è solo un nome provvisorio in attesa di svelare quello definitivo.

Jyamma Games, fondato nel 2019, si è occupata a oggi di progetti in ambito mobile game. Inizialmente contava dieci dipendenti ma è crescita fino a quaranta. Project Galileo mira a immergere il giocatore nelle bellezze culturali e paesaggistiche italiane e fargli vivere un'esperienza unica all'insegna della celebrazione del Bel Paese in formato gaming.

Lo sviluppo di Project Galileo è entrato in questi giorni in una fase decisiva grazie alle sessioni di motion capture svoltesi a Milano con la collaborazione di stuntman professionisti e tecnici specializzati. In queste sessioni sono stati registrati i gesti e le movenze che caratterizzeranno diversi protagonisti del videogioco.

Per il momento non sappiamo molto del gioco: gli sviluppatori si riferiscono infatti al protagonista semplicemente come "Main character", ai nemici comuni come "Mob" e ai boss come "Boss" (semplice e chiaro).

Viene spiegato che la ricerca e lo sviluppo del gioco sono stati eseguiti sul motore grafico di Unity e, terminate queste fasi, il team di Jyamma Games ha iniziato a lavorare sulla pre-produzione di Project Galileo usando Unreal Engine, il motore grafico di Epic games.

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto fino ad ora e questa fase di motion capture è un momento importante che segna un salto di qualità del nostro progetto verso lo sviluppo della demo che presenteremo ai publisher più importanti. Tutto questo è stato possibile grazie al nostro team composto da brillanti talenti Italiani provenienti dalle più prestigiose software house del panorama mondiale" afferma Giacomo Greco, CEO e founder di Jyamma Games.

Il team afferma inoltre che sarà presentata una demo di Project Galileo entro la fine dell'anno. Cosa ne pensate di questo progetto?

