Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light – recensione

La serie di Fire Emblem ha faticato molto prima di riuscire ad essere apprezzata dal grande pubblico occidentale. Nata nel 1990 su NES, questo interessante incrocio tra una strategico a turni e un gioco di ruolo fantasy non è mai uscito dalla madrepatria fino al 2003, quando Fire Emblem: The Blazing Blade fu pubblicato per la prima volta che in USA e Europa per GameBoy Advance. Sarebbero, però, dovuti passare altri 10 anni prima che Fire Emblem Awakening, il primo capitolo per Nintendo 3DS, fosse in grado di ottenere un successo unanime. Da quel momento in poi lo strategico di Intelligent System si è guadagnato un posto tra le grandi licenze di Nintendo. Con la recensione di Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light andiamo a scoprire il capostipite della serie, pubblicato su eShop di Nintendo Switch per commemorare i 30 anni dell'Emblema di Fuoco.

L'operazione di Nintendo per i festeggiamenti segue lo schema tracciato da Super Mario. In altre parole si avranno solo pochi mesi per comprare Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light dallo store digitale di Nintendo Switch. Poi il 31 marzo, inspiegabilmente, il gioco sparirà dal listino. Un'altra decisione piuttosto controversa di questa operazione commerciali è l'aver deciso di pubblicare la versione fisica da collezionisti di Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light solo in Nord America, lasciando noi europei a bocca asciutta.

Per quanto riguarda il profilo ludico, Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light è la fedele riproposizione del gioco che uscì per NES nel 1990. Con tutti i pregi e i limiti che può avere questo genere di operazione.