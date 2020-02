Hearthstone: Il Risveglio di Galakrond, la recensione dell’avventura completa

Prima di arrivare alla recensione di Hearthstone: Il Risveglio di Galakrond avevamo avuto modo circa quattro settimane fa di dare un'occhiata alla prima parte dell'avventura, messa a disposizione gratuitamente per tutti i giocatori di Hearthstone. Nel corso dell'ultimo mese, come promesso il gioco di carte di Blizzard si è arricchito coi tre capitoli aggiuntivi, che completano così l'elenco di quattro episodi totali con cui va a concludersi l'Anno del Drago. Un anno senza dubbio interessante per Hearthstone, che è riuscito a scrollarsi di dosso il torpore del 2018 anche grazie alla decisione del Team 5 di dare una continuità narrativa alle espansioni in uscita, fino all'arrivo dell'avventura Il Risveglio di Galakrond che conclude così la ministoria messa in piedi dagli sviluppatori. Oltre a portarci all'interno della battaglia conclusiva tra Rafaam, Reno e compagnia, l'avventura di cui ci occupiamo oggi è importante anche perché è tornata a fornire nuove carte con cui popolare il meta, cosa che per questo tipo di contenuto non accadeva da un po' di tempo in Hearthstone.

Il Risveglio di Galakrond Il racconto iniziato con L'Ascesa delle Ombre e poi proseguito con Salvatori di Uldum e La Discesa dei Draghi trova dunque il proprio compimento nei quattro atti di cui è composto Il Risveglio di Galakrond. A loro volta, gli episodi dell'avventura si dividono in due parti: la prima legata alla messa in atto del piano di Rafaam e della sua Legione del M.A.L.E. e la seconda dedicata invece alle gesta della Lega degli Esploratori per tentare di fermare il risveglio del potente proto-drago. Le due parti sono proposte sotto forma due diversi libri, all'interno dei quali ogni episodio porta con sé tre scontri affrontabili sia nella modalità base de Il Risveglio di Galakrond, sia in modalità eroica. Rispetto a quanto accaduto con le vecchie avventure di Hearthstone, la modalità eroica non offre però carte aggiuntive, ottenibili quindi semplicemente completando le sfide che compongono la storia principale. Per quanto riguarda la storia, bisogna apprezzare lo sforzo effettuato da Blizzard per proporre qualcosa di diverso all'interno di Hearthstone, anche se ovviamente la trama proposta è alquanto lineare e priva di particolari colpi di scena o di momenti memorabili in generale. Ci sono comunque alcuni attimi in cui si sorride grazie alle battute di Reno e degli altri protagonisti impegnati nella lotta che va dalla Costa Gelida fino a Dalaran, proponendo nel suo corso alcune meccaniche particolari per aggiungere un po' di sale all'avventura. Mentre la varietà delle dinamiche tra i vari scontri funziona abbastanza, nella sua componente dedicata al giocatore singolo Il Risveglio di Galakrond propone purtroppo una difficoltà un po' troppo livellata verso il basso, laddove ci sarebbe invece piaciuto vivere qualche scontro più impegnativo per portare a casa la pagnotta. La modalità eroica prova ovviamente a rispondere a questo bisogno, ma non offrendo carte come ricompensa la sua appetibilità resta piuttosto debole.

Compro o non compro? Prima di passare alle conclusioni, è a questo punto doveroso chiedersi se valga o meno la pena comprare Il Risveglio di Galakrond. Ragionando in termini puramente economici, Blizzard ha messo l'intero pacchetto in vendita a un prezzo di 19,99 euro, oppure 6,99 euro per chi vuole acquistare gli episodi singoli. Vale quanto già detto in occasione del primo capitolo: considerando la permanenza in rotazione delle carte, se si è dei giocatori assidui di Hearthstone e si desidera essere sempre aggiornati, l'acquisto è da considerarsi pressoché obbligato. Un'idea per chi non vuole investire altri soldi e non ha fretta potrebbe essere quella di raccogliere i gold necessari, considerando che ogni capitolo può essere comprato per 700 unità. Nel caso in cui non abbiate fretta, in vista della rotazione di aprile potreste infatti pensare di raccogliere la valuta interna al gioco per portarvi a casa progressivamente le varie aree de Il Risveglio di Galakrond, per poi eventualmente integrare l'acquisto all'arrivo del nuovo anno di Hearthstone.