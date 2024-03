Ebbene, Ubisoft si è aggiudicata i diritti per trasformare questa storia in un mobile game: la buona notizia è che il gioco riprende in maniera molto fedele lo stile del cartone animato e finanche i suoi tratti più ironici; la cattiva notizia è che si tratta di un idle RPG dall'anima gacha.

Struttura: i numeri non gli mancano

Alcune sequenze di gioco di Invincible: Guarding the Globe

Sul piano dei contenuti, l'offerta di Invincible: Guarding the Globe si rifà più o meno a quella dei migliori esponenti del genere su iOS e Android, dunque abbiamo una campagna piuttosto ricca ma solo liberamente ispirata agli eventi della prima stagione della serie animata. I personaggi e i nemici sono quelli, sia chiaro, ma si è pensato di miscelare un po' le cose ai fini della progressione.

Quest'ultima, inevitabilmente, è legata all'anima gacha che muove il gioco: i componenti del nostro team andranno "evocati" sulla base di un roster corposo ma al contempo eterogeneo, in cui non viene fatta alcuna distinzione fra eroi e criminali. Ci sono gli immancabili valori elementali che determinano l'efficacia di un personaggio contro specifici avversari, nonché ovviamente un sistema di potenziamento.

Gli upgrade, inutile dirlo, risultano fondamentali per poter superare con successo le battaglie che ci troveremo a combattere; ed è proprio in tale frangente che gli elementi free-to-play fanno sentire tutto il loro peso, non soltanto per via delle già citate evocazioni ma anche per lo stretto controllo che il gioco può vantare nei confronti delle nostre possibilità di vittoria.

Ad accompagnare i capitoli della campagna troviamo una serie di eventi speciali e di missioni parallele: i primi si svolgono a tempo limitato e prevedono la collaborazione con altri giocatori, ma si tratta per lo più di assegnazioni che si svolgono in background e non richiedono il nostro intervento; esattamente come le missioni parallele, che assegneremo ad alcuni membri della squadra per poi riscattare le ricompense.