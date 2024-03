Monster Hunter Wilds è il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

Annunciato durante gli ultimi The Game Awards, Monster Hunter Wilds promette di portare l'esperienza del celebre hunting game verso nuovi livelli ed è naturale che gli utenti nipponici aspettino il gioco con trepidazione.

Monster Hunter Wilds è il gioco più atteso dai lettori della rivista giapponese Famitsu : il titolo Capcom ha rivoluzionato la classifica, superando Paper Mario: Il Portale Millenario e Unicorn Overlord, che troviamo in terza posizione.

Guizzo di Unicorn Overlord, Dragon's Dogma 2 quinto

L'affascinante stile di Unicorn Overlord

A osservare la classifica risulta impossibile non notare il guizzo di Unicorn Overlord, che ha conquistato il podio dopo settimane passate un po' in sordina, mentre Dragon's Dogma 2 non si spinge oltre la quinta posizione.

Considerando che il gioco Capcom, così come Princess Peach: Showtime! faranno il proprio debutto nei negozi nel giro di pochi giorni, si tratta di un posizionamento un po' insolito: vedremo come andranno le vendite.