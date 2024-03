Helldivers 2 vs Halo? Un confronto insensato per Arrowhead, 'serve più unità e meno rivalità'

X | Twitter è spesso teatro di accese discussioni tra i giocatori. Non tutte sensatissime a dire la verità, come quella che è esplosa durante il fine settimana quando un utente ha pubblicato un discutibile post in cui afferma con toni poco simpatici che Helldivers 2 è un gioco superiore ad Halo, denigrando al tempo stesso i giocatori Xbox, che chiaramente non hanno perso l'occasione per rispondere per le rime. Insomma, la solita console war, ma questa volta abbiamo visto una conclusione differente dal solito, grazie all'intervento da applausi di Johan Pilestedt, il CEO di Arrowhead Games Studio, che ha provato a distendere gli animi.

Il post di Pilestedt afferma che i giocatori dovrebbero essere liberi di divertirsi con entrambi i giochi senza dare vita a inutili confronti e che all'interno della community videoludica dovrebbe esserci "più unità e compassione e meno rivalità".

"Perché confrontarli? Lasciate che i giocatori amino e si divertano a entrambi, o uno o nessuno dei due. Abbiamo bisogno di più compassione e unione nel mondo e di meno rivalità."

Con un secondo messaggio Pilestedt ha precisato che un po' di rivalità non guasta, ma fintanto che è sana e fatta con toni pacati, dato che "né un monopolio né una concorrenza spietata rendono il mondo un posto migliore".

Ambo i post sono stati elogiati dai giocatori di entrambe le "fazioni". Anche dall'autore del post originale, che si è complimentato con il director... salvo poi cadere di nuovo nello stesso errore: "Sei fantastico Piles, ma Halo è stato comunque decimato da Helldivers".