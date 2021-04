Magic: The Gathering - Strixhaven, la recensione della nuova espansione di Magic

L'inizio di 2021 per Magic: The Gathering e Magic: The Gathering Arena è stato sicuramente scoppiettante. Kaldheim non è stata una rivoluzione, ma un consolidamento di quanto fatto con Zendikar Rising . Il futuro ora è una strada verso la novità e il primo passo si chiama Strixhaven, ovvero il set che ha già debuttato su Arena e che il 23 aprile vedrà la luce anche in cartaceo. Abbiamo avuto modo di spolpare il Set e siamo dunque pronti a offrirvi il nostro giudizio nella recensione di Magic: The Gathering - Strixhaven .

Un'accademia per tutti i maghi

Magic: The Gathering - Strixhaven: una delle bellissime art del gioco

Strixhaven vi immerge all'interno di un piano, Arcavios, caratterizzato dalla più grande accademia di magia di tutto l'universo di Magic. Cinque le scuole che la caratterizzano, ognuna con tratti distintivi ben definiti e con idee sull'utilizzo della magia diametralmente opposte.

Abbiamo gli Archeorocca, i Pennargento, i Germoglioscuro, i Prismari e i Quandrix. All'interno del gioco questo si trasforma in diverse combinazioni di mana che contraddistinguono le varie carte che rappresentano le scuole: mana bianco e rosso per gli Archeorocca, bianco e nero per i Pennargento, nero e verde per i Germoglioscuro, rosso e blu per i Prismari e blu e verde per i Quandrix. Il mana è dunque il centro di tutto, a livello di tipologia di carte il set si concentra sul magie e creature particolari. Così come Strixhaven e le sue scuole ruotano attorno agli antichi draghi fondatori (ogni scuola prende il nome dal nome del suo drago) anche il set ruota attorno a queste quattro carte.

Magic: The Gathering - Strixhaven: la scuola di Archeorocca

Entrando però nello specifico delle novità tecniche proposte da Strixhaven, ci si trova davanti a tre nuove keyword: Artemagica, Apprendi ed Egida, oltre alla continua presenza di nuove Carte Bifronti Modali. Per quanto riguarda queste ultime non c'è più da sorprendersi: come avevamo anticipato nella nostra recensione di Zendikar Rising, la loro introduzione è stata ormai assimilata dalla community e ora più che mai tutto il meta inserisce diverse di queste carte nei mazzi più competitivi. Per quanto riguarda le keyword invece ci troviamo di fronte a delle nuove parole chiave contestualizzate in tutto e per tutto all'interno di quello che è Strixhaven. Artemagica permette di attivare un bonus specifico (e differente di carta in carta) ogni qualvolta si lancia o si copia una magia istantaneo o stregoneria. Alcune di queste carte come Guardiana dei daghi d'élite, ottengono un bonus decisamente forte (la carta verde citata come bonus possiede l'aggiunta di segnalini +1/+1). Non va sottovalutata dunque Artemagica, e anzi, in questi primi giorni abbiamo visto come in numerosi mazzi sia stata inserita egregiamente.

Per quanto riguarda Apprendi ed Egida, l'utilizzo è molto più situazionale. Apprendi, che permette di scegliere una carta Lezione al di fuori della partita (nella sideboard quindi) rivelarla e aggiungerla alla tua mano, è decisamente legata a mazzi che sfruttano le carte con Apprendi che in questo momenti trovano gioco solo in pochi e specifici mazzi. Egida invece è una aggiunta tra le evergreeen keyword, ovvero quelle parole chiave non specifiche di un set ma considerate universali. Egida permette alla creatura che la possiede di far pagare un costo addizionale al giocatore che bersaglia con magie o abilità la suddetta creatura. Anche in questo caso si tratta sicuramente di un'ottima parola chiave, ma estremamente situazionale, legata infatti a determinate carte.