Mega Man X Dive, la recensione dello spin-off per iOS e Android

Abbiamo visto, negli anni, come il rapporto tra serie videoludiche storiche e piattaforme mobile possa essere quantomeno conflittuale e la recensione di Mega Man X Dive non fa che mettere in evidenza un altro di questi casi, anche se l'operazione di Capcom risalta, se non altro per una notevole cura messa a servizio di un progetto che cerca disperatamente di essere un gioco, più che un'operazione commerciale. Non ci riesce del tutto, perché di base l'ultra-semplificazione effettuata sul gameplay rende questo titolo qualcosa di nettamente diverso da Mega Man, pur essendo al contempo anche un omaggio sincero alla serie. D'altra parte, è difficile aspettarsi qualcosa in linea con la tradizione se dev'essere strutturato per funzionare con un touch screen e fondarsi sull'immancabile meccanica gacha, elementi fisiologicamente distanti anni luce da Mega Man.

Il risultato è qualcosa di piuttosto vicino a Super Mario Run come operazione e adattamento, ma con l'aggravante di mancare sostanzialmente tutti gli elementi di base del gameplay tradizionale della serie e aggiungendo, contemporaneamente, altre caratteristiche nuove che risultano completamente estranee all'atmosfera classica.

Restano sprazzi di Mega Man un po' ovunque, principalmente nella ricostruzione dei livelli (qui fatti in 3D, ma molto fedeli agli scenari originali), nei personaggi e in alcune situazioni tipiche dei vari capitoli, ma nel cuore dell'azione è difficile ritrovare qualcosa del gameplay originale, che si basava sulla sfida ostica, sul tempismo e sulla perfetta padronanza dei controlli, tutte cose qui ampiamente annacquate per ottenere, sostanzialmente, un'esperienza del tutto diversa.