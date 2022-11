OlliOlli World: Finding the Flowzone, la recensione dell’ultimo DLC del capolavoro di Roll7

È probabile che OlliOlli World non abbia ricevuto la dovuta attenzione da parte dei videogiocatori. Il titolo di Roll7 , pur essendo stato acclamato da chiunque lo abbia provato, non è sicuramente tra i giochi più chiacchierati dell'anno. Peccato, perché meriterebbe una considerazione ben maggiore, come dimostra anche il secondo e ultimo DLC pubblicato nei giorni scorsi, che ci porta alla ricerca della città perduta di Radlantis. Scoprite se siamo riusciti a trovarla nella recensione di OlliOlli World: Finding the Flowzone , il corollario perfetto di un'esperienza eccellente.

Folate di vento

La meccanica delle folate di vento è riuscita e rende OlliOlli World: Finding the Flowzone un'esperienza da fare

Come già accaduto con Void Riders, il DLC precedente, anche i nuovi livelli di Finding the Flowzone richiedono un minimo di conoscenza del mondo di OlliOlli World per essere trovate. Niente di drammatico o troppo complesso, ma considerate che si tratta di un contenuto che si situa circa a metà della storia del gioco base e che va cercato nei vecchi livelli, seguendo delle semplicissime indicazioni. Gli eventi raccontati si situano subito dopo quelli di Void Raiders e vedono il protagonista affiancato dai Radmospheric Three, degli eccentrici esploratori alla ricerca di Radlantis, che devono per prima cosa recuperare i pezzi perduti della mappa che consente di raggiungerla, sparsi nel Flowzone da un loro rivale. Come facilmente intuibile, la parte narrativa del DLC è molto leggera, surreale al punto giusto così da non stonare con il resto del gioco. Non fraintendete, perché è scritta molto bene ed è piacevole leggere le battute dei vari personaggi, ma in ultima istanza è solo una scusa per cimentarsi con i nuovi percorsi, ambientati tra le nuvole e pensati per giocatori alla ricerca di nuove sfide.

Certo, ci sono anche dei nuovi oggetti cosmetici per personalizzare il personaggio, che formano un buon contorno all'esperienza, ma in generale il focus è nei nuovi livelli, diciassette in totale per circa quattro ore di gioco, caratterizzati dall'introduzione di una meccanica inedita, quella delle Windzone, ossia delle raffiche di vento che sollevano in verticale il personaggio e costringono il giocatore a operare delle manovre brusche e spesso improvvise, alterando il gameplay classico e aggiungendo un nuovo livello di complessità che sarà sicuramente gradito dai veterani. Così eccoci alle prese con combo più lunghe mentre compiamo acrobazie per i cieli di Radlandia, presi nella rete di livelli dal design intricato, ma sempre rispettoso del giocatore e di quella che è la visione di OlliOlli World, di cui Finding the Flowzone rappresenta quasi un'appendice naturale, che non appare forzata in alcun modo e che, anzi, arricchisce come può il gameplay in modo intelligentissimo e dinamico.