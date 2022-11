Nintendo Switch Online: ecco quanti sono gli abbonati attuali

Nel documento di presentazione del suo resoconto finanziario dell'ultimo trimestre fiscale, Nintendo ha aggiornato sul numero di abbonati a Nintendo Switch Online: più di 36 milioni. Ricordiamo che l'abbonamento offre cinque servizi: la possibilità di giocare online, giochi gratis delle vecchie console di Nintendo, salvataggi sul cloud, l'applicazione mobile e delle offerte speciali esclusive.

L'ultimo dato fornito da Nintendo sul numero di abbonati a Nintendo Switch Online

Stando a quanto riportato dalla compagnia di Mario, nell'ultimo periodo gli abbonati a Nintendo Switch Online sono cresciuti costantemente grazie all'aumento del numero di giochi che supportano l'online, oltre che a tutti gli altri benefici, titoli classici compresi.

Nintendo considera Nintendo Switch Online come uno degli elementi chiave per la sopravvivenza sul lungo periodo di Nintendo Switch. Riguardo all'abbonamento con Expansion Pack, ossia la fascia più costosa, Nintendo vuole continuare a ripubblicare giochi dell'epoca del Nintendo 64 per mantenere alto l'interesse degli abbonati, oltre ad altri contenuti gratuiti come add-on per giochi Switch e affini.

Infine, la compagnia di Mario ha sottolineato come il numero complessivo degli abbonati comprenda entrambi i piani e anche quelli che accedono al servizio tramite un abbonamento condiviso con la famiglia.