Oppo Reno 10 Pro 5G, la recensione dello smartphone della casa cinese che torna alla carica

Lasciamo a voi tutte le valutazioni del caso, su un argomento tra l'altro di cui abbiamo già parlato in molte altre occasioni, concentrandoci quindi totalmente su questo nuovo smartphone: si tratta di un medio gamma e quindi destinato ad entrare a competere in una fascia incredibilmente affollata, in cui è davvero necessario avere qualcosa di interessante o di speciale per riuscire a uscire dalla massa e farsi notare. Sarà questo il caso? Scopriamolo assieme nella recensione dell'Oppo Reno 10 Pro .

Non è facile stare dietro alle uscite degli smartphone Android, dal momento che il mercato è letteralmente inondato da nuovi modelli dei vari produttori che spesso differiscono tra loro e con le generazioni precedenti per dettagli quasi irrilevanti. Oppo è tra i brand più prolifici e la serie Reno è abbastanza rappresentativa di questa tendenza: era circa la metà del 2019 quando fu lanciato il primo modello, con la caratteristica della telecamera pop-up a scomparsa , e oggi a soli 4 anni di distanza stiamo parlando già della decima serie , seppure non tutte siano arrivate sul nostro mercato.

Completa la connettività con tutti gli standard moderni, mentre può far piacere ad alcuni trovare un trasmettitore IR integrato , attraverso il quale è ad esempio possibile controllare tutti i dispositivi di casa come TV, climatizzatori, audio e via dicendo.

Lo spazio di archiviazione è invece di 256 GB non espandibili , comunque già notevole: purtroppo però Oppo ha scelto di ridurre le specifiche di questo elemento rispetto alla versione cinese del telefono, scendendo dalle ottime UFS 3.1 alle meno performanti UFS 2.2 . In ogni caso, la configurazione 12+256 è l'unica disponibile sul mercato, senza possibili alternative.

Ovviamente come facilmente intuibile, questo Oppo Reno 10 Pro è il modello più "spinto" della serie Reno 10, quindi idealmente quello più interessante dal punto di vista delle caratteristiche rispetto al fratello minore Reno 10 liscio. Partiamo come al solito dal SoC e la scelta dell'azienda cinese è perlomeno controversa: il cuore pulsante del nuovo smartphone è lo Snapdragon 778G , chip con processo produttivo da 6 nm vecchio di due anni che è quindi estremamente rodato e affidabile ma non certo tecnologicamente all'avanguardia. Chiaramente si tratta di un fattore che ha un'importanza relativa a seconda di quale utilizzo si intende fare del telefono, ma rimane comunque un'opzione non entusiasmante considerando il prezzo di listino. La GPU è invece una Adreno 624L.

Molto sintetica l'offerta di colorazioni, che si limitano a due: il Glossy Purple che abbiamo avuto in prova, piacevole ma destinato a non piacere a tutti, e il più sobrio Silvery Gray. Da segnalare infine come la confezione di vendita non includa una cover protettiva , a differenza di ciò che avviene con molti concorrenti.

La qualità costruttiva è ottima , con una sensazione di solidità impeccabile. Il peso, di 185 grammi, è abbastanza contenuto considerando le dimensioni complessive del telefono; idem per lo spessore di 7,89 mm: questo di fatto rende l'utilizzo poco stancante anche usando una sola mano. Malgrado le apparenze poi, la presa si rivela piuttosto solida anche in assenza di una cover; la lavorazione lucida però è particolarmente soggetta a raccogliere ditate e impronte.

Le linee proseguono in totale continuità con la parte posteriore, anch'essa in vetro, unita da una cornice in plastica che alloggia tutti i classici sensori, tasti e connettori. L'isola delle fotocamere principali è abbastanza originale, con una forma ovale allungata "a pillola" e alcune soluzioni estetiche interessanti. Il fatto che sia parecchio sporgente rispetto al resto della superficie è però un problema per la stabilità quando viene poggiato sul dorso.

Oppo Reno 10 Pro non è uno smartphone che spicca particolarmente dal punto di vista estetico, ricalcando appieno la strada tracciata da decine di altri telefoni Android degli ultimi mesi. Ciò non significa certo che sia brutto, soltanto un po' banale e poco appariscente. La parte frontale è ovviamente occupata dallo schermo, col vetro ricurvo e cornici leggermente più spesse sui lati corti . La camera frontale e i sensori sono alloggiati in un punch hole rotondo piccolo, collocato al centro in alto.

Il refresh massimo è 120 Hz , anche se ovviamente tramite software è possibile scegliere di fermarsi a 60 Hz per risparmiare batteria. In ogni caso anche optando per l'opzione massima o per quella automatica, il telefono è in grado di gestire dinamicamente la velocità di aggiornamento in base al contenuto riprodotto, senza però poter comunque mai scendere sotto i 60 Hz.

In generale abbiamo apprezzato lo schermo in qualsiasi situazione d'uso, e la presenza dello 01 Ultra Vision Engine proprietario consente di migliorare ulteriormente la resa per quanto riguarda la riproduzione dei colori e dell'HDR nei video.

Dal punto di vista della luminosità probabilmente il telefono non vincerà nessun premio, ma i valori sono comunque rispettabili: 500 nit di luminosità tipica, 800 nit di massima e 950 di picco in HDR . Al di là dei numeri però, va detto che l'Oppo Reno 10 Pro è sempre perfettamente leggibile anche in condizioni di forte luce ambientale diretta.

Fotocamera

La componente fotografica è composta da tre obiettivi

Accanto all'ottimo display, la parte del leone nell'offerta dell'Oppo Reno 10 Pro la fa la componente fotografica, che per il posteriore è composta da un tris di sensori: la principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, un teleobiettivo da 32 MP e infine una ultra-wide da 8 MP.

Il primo è un Sony IMX890, usato in diverse altre occasioni su smartphone del gruppo BBK: si tratta di un ottimo sensore con OIS, in grado di dar vita a scatti convincenti e ben dettagliati in praticamente ogni condizione. In notturna si perde qualcosa, principalmente a causa di un po' troppo rumore. Estremamente coerente e valido poi il teleobiettivo, anch'esso un Sony ma in questo caso IMX709 con zoom 2x che è stato appositamente perfezionato per la realizzazione dei ritratti. E in effetti questi sono davvero ottimi, in grado di rivaleggiare anche con smartphone di fascia superiore.

A livello software l'app della fotocamera offre anche un tasto per lo zoom 5x, che garantisce scatti anche in questo caso soddisfacenti. Ovviamente la "specializzazione" nei ritratti non è un limite, perché anche scattando soggetti diversi e paesaggi la bontà del sensore si fa sempre apprezzare.

Punto debole del set complessivo è senza dubbio l'ultra-wide da 8 MP a fuoco fisso, distante dalla qualità delle altre due e da utilizzare soltanto in casi molto specifici. La selfie camera infine è da 32 MP e svolge adeguatamente il suo compito.

Il versante video è meno brillante, con la risoluzione 4K che può essere raggiunta solo dal sensore principale ad un massimo di 30 FPS; gli altri due invece non sono in grado di andare oltre i 1080p 30 FPS.

I risultati vanno dal più che buono all'accettabile, ma abbiamo visto sicuramente di meglio nel complesso. Anche la stabilizzazione ottica lavora in maniera poco incisiva, mentre l'opzione "Ultra Steady" spinge più a fondo ma al prezzo della risoluzione, che scende a 1080p. Di nuovo in questo caso l'ultra-wide è sicuramente l'opzione meno interessante, senza dubbio non all'altezza degli altri 2 obiettivi.