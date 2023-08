Xbox: annunciato un nuovo controller Stormcloud Vapor in edizione speciale

Microsoft ha annunciato un altro controller Xbox in edizione speciale, che va ad aggiungersi all'enorme collezione di periferiche lanciate dalla casa di Redmond anche in questa generazione, con lo Stormcloud Vapor, il quale si distingue per un design effettivamente unico.

Previsto uscire l'8 agosto 2023 sul mercato ma già in preordine da oggi, il nuovo controller ha la configurazione standard dei dispositivi per Xbox Series X|S ma è caratterizzato da una particolare colorazione screziata in stile "dark Navy swirl", con sfumature di blu e grigio che ricordano un cielo tempestoso.

L'idea è in effetti quella di ricordare un cielo in tempesta, cosa che riesce piuttosto bene a questo controller Stormcloud Vapor, disponibile a questo indirizzo al prezzo di 69,99 euro e ovviamente compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC.