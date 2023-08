The Last Hope: Sony ha fatto rimuovere il brutto clone di The Last of Us su Nintendo Switch

The Last Hope: Dead Zone Survival ha più di qualche elemento in comune con The Last of Us, almeno nelle intenzioni, cosa che ha spinto Sony a chiedere la rimozione del gioco dall'eShop di Nintendo Switch, con l'accusa di infrazione del copyright.

Come riportato qualche giorno fa, The Last Hope: Dead Zone Survival ha raggiunto una notorietà probabilmente fuori da quanto gli stessi sviluppatori si sarebbero aspettati, proprio per il suo essere uno spudorato clone di The Last of Us o quantomeno un tentativo di raggiungere tale status.

Il risultato è piuttosto opinabile, come abbiamo potuto constatare direttamente, ma la missione è sicuramente riuscita: tutto il mondo ha parlato, per qualche giorno, di questo bislacco titolo, probabilmente facendo anche raggiungere una bella quantità di download al gioco su Nintendo Switch.