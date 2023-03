Una forza di occupazione spietata e violenta ha preso il potere depredando e deportando la popolazione. Un gruppo di ribelli si organizza per fermarla, usando le stesse tecnologie del nemico: dei potenti mech armati fino ai denti con cui riconquistare luoghi strategici e interi territori. Condite il tutto con un sistema di gioco basato sulla manipolazione del tempo e avrete per le mani un titolo potenzialmente esplosivo, che potrebbe ambire a essere uno dei migliori strategici dell'anno. Senonché a volte anche le buone idee possono essere vanificate da delle scelte controproducenti, come vedremo nella recensione di Phantom Brigade .

Un'idea eccezionale

Una squadra di Mech

Phantom Brigade sembra molto complesso da giocare, ma in realtà diventa abbastanza semplice quando si sono padroneggiati i pochi strumenti necessari per gestire il movimento delle nostre unità. All'inizio di ogni turno il sistema resetta una linea temporale, in cui vengono mostrate le azioni delle forze in campo nei successivi cinque secondi. Scorrendo la linea possiamo quindi sapere dove andranno i mech e i carri armati nemici, quando spareranno, che obiettivi punteranno e altre informazioni vitali, cui dovremo reagire impostando le azioni della nostra squadra sulla linea temporale stessa. Ci troviamo quindi di fronte a un gioco tattico in cui il tempo gioca un ruolo chiave e in cui il giocatore svolge un ruolo che somiglia contemporaneamente a quello del regista e del montatore cinematografico.

All'inizio Phantom Brigade è esaltante

Ogni azione ha un suo costo in termini di tempo di gioco e va quindi gestita in modo intelligente, di concerto con le azioni di ciascuna unità. Le azioni base sono in realtà poche: un mech può muoversi, può sparare con il fuoco primario o quello secondario, può mettersi dietro a una copertura oppure si può decidere di far fuggire il pilota, in caso ormai la resistenza del mezzo sia agli sgoccioli. Ne vengono fuori delle situazioni spesso esaltanti, in cui ci si può dilettare anche a realizzare azioni spericolate e spettacolari (da rivedere successivamente al rallentatore con gli strumenti integrati), facendo agire i mech all'ultimo momento oppure tentando sortite apparentemente impossibili, forti della capacità di anticipare gli avversari quel tanto che basta da farli sentire impotenti e umiliarli (o viceversa).