Xbox Game Pass: annunciati altri due giochi per fine marzo 2023

Microsoft ha svelato altri due giochi che entreranno nel catalogo di PC e Xbox Game Pass negli ultimi giorni di marzo 2023, ovvero MLB The Show 23 e Infinite Guitars.

MLB The Show 23 sarà disponibile nel Game Pass fin dal lancio, fissato per il 28 marzo 2023, per console Xbox Series X|S, Xbox One e tramite xCloud. Si tratta della nuova iterazione del titolo sportivo di Baseball realizzato San Diego Studio e pubblicato da Sony. L'edizione di quest'anno include migliorie grafiche, modifiche all'esperienza delle modalità "Franchise" e "Da marzo a ottobre". È stata introdotta anche una modalità che celebra le leggende della Negro Leagues Baseball come Satchel Paige, Jackie Robinson e Hank Thompson.

Infinite Guitars sarà invece disponibile su Game Pass dal 30 marzo 2023 per Xbox Series X|S, One, PC e tramite xCloud. Si tratta di un insolito mix tra un GDR e un gioco di stampo Rhythm caratterizzato da uno stile grafico ispirato agli anime. Il gioco prevede un sistema di combattimento a turni dove i personaggi eseguono mosse speciali completando dei minigiochi ritmici in stile Guitar Hero, suonando le note mostrate a schermo con il giusto tempismo.

Da ieri invece Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno - Prince's Edition è disponibile su Xbox Series X|S e Xbox One, nonché nel catalogo del Game Pass per PC e console.