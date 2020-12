POCO M3, la recensione: lo smartphone budget per Natale

Con questa recensione di POCO M3 andiamo ad aggiungere un tassello alla curiosa parabola del brand indipendente di Xiaomi : dopo aver esordito sul mercato con terminali d'alta gamma, la compagnia cinese ha deciso di aggredire il segmento medio con il convincente POCO X3 NFC , e ora scende fino alla parte più bassa del listino con un dispositivo che ha l'ambizione di rappresentare la scelta migliore per chi ha un budget limitato. Parliamo infatti di uno smartphone che viene proposto a 159,90 Euro per la variante 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione e 179,90 Euro per il taglio 4/128 ma che al contempo offre una dotazione di tutto rispetto. Vediamo dunque se ci troviamo di fronte al best buy di Natale della fascia economica.

Dotazione e design

Se il buongiorno si vede dal mattino, la confezione di POCO M3 è tutto tranne che essenziale: al suo interno trovano infatti spazio, oltre al telefono, un caricabatterie da 22W, un cavo USB-C, una cover trasparente in silicone e una pellicola protettiva per il display. Un allestimento generoso, ma che non deve trarre in inganno sulle velleità di un dispositivo che punta a fare le cose semplici senza provare a scimmiottare le soluzioni di modelli più pregiati. In questo senso va inquadrata la scelta di utilizzare la cara vecchia plastica rigida per la scocca dello smartphone, una decisione assolutamente sensata in termini di praticità e contenimento dei costi ma che lascia solo un filo perplessi per la finitura ruvida che rende lo smartphone leggermente scivoloso. POCO ha comunque voluto dare un suo tratto distintivo con il blocco lucido sul retro che ospita il modulo fotocamere e presenta in bella vista il logo della compagnia: qui si entra appieno nel merito dei gusti personali, ma non si tratta di un elemento che francamente ci ha entusiasmato, anzi.



Il display da 6,5 pollici è ricoperto da Gorilla Glass 3 ed è interrotto nella parte superiore da un notch a goccia che avvolge la fotocamera frontale, una soluzione oramai adottata quasi esclusivamente dai dispositivi budget e che appare inevitabilmente un po' vecchia. Guardando alla cornice, sulla destra troviamo il tasto per l'accensione - che integra anche un valido sensore per le impronte digitali - e i comandi per il volume, a sinistra il carrellino per due SIM più eventuale scheda microSD, in alto il jack audio da 3,5 mm e in basso l'altoparlante principale che collabora con quello superiore per offrire un discreto audio stereo, cosa non comune in questo segmento. Il tutto per uno smartphone di dimensioni generose ma non esagerate, pari a 77.3 x 162.3 x 9.6 mm e con un peso tutto sommato accettabile di 199 grammi.