Nintendo Switch, visori VR e mobile: SEGA sta cercando di rilanciare la classica serie di Samba de Amigo andando a selezionare con attenzione le piattaforme di riferimento, in cerca di quell'utenza a metà fra i casual e i nostalgici che magari ricorda con affetto i coin-op con le maracas incorporate o è semplicemente alla ricerca di un'alternativa agli attuali rhythm game. Nel caso dei dispositivi iOS, la scelta è ricaduta sulla piattaforma in abbonamento Apple Arcade: evidentemente frutto di un accordo con la casa di Cupertino, questa riduzione mobile può contare sulle stesse canzoni di Party Central (anzi, su qualche brano in più) e sullo stesso identico impianto, declinato però verso i controlli touch. La formula funziona ugualmente bene? Ve lo riveliamo nella recensione di Samba de Amigo: Party-To-Go.

Struttura: qualcosa in più, qualcosa in meno Samba de Amigo: Party-To-Go, la ricca tracklista Dicevamo delle canzoni, un aspetto chiaramente fondamentale in un rhythm game: Samba de Amigo: Party-To-Go può contare sugli stessi brani di cui abbiamo parlato nella recensione di Samba de Amigo: Party Central, ma con tre novità ("Daddy", "The Edge of Glory" e "The Walker") che portano l'elenco oltre i quaranta pezzi. Sul fronte delle modalità, la partita veloce viene affiancata da un'inedita modalità storia in cui il protagonista della serie, la scimmietta Amigo, parte per lo spazio a bordo di un razzo, ma viene subito bloccato e si ritrova ad affrontare un'avventura composta da diversi capitoli e missioni, rappresentate ovviamente dalle prove ritmiche tipiche del gioco. I contenuti in assoluto non mancano, ma rispetto alla versione Nintendo Switch è stato del tutto eliminato il multiplayer, forse perché gli sviluppatori non sono riusciti a trovare soluzioni convincenti sul piano della latenza nelle partite online, visto che tutte le meccaniche si basano sulla precisione e sul tempismo dei tocchi sul touch screen. Appare invece invariato l'aspetto relativo alla progressione, scandita dall'ottenimento di punti e monete tramite cui è possibile sbloccare e acquistare tutta una serie di oggetti estetici coi quali modificare l'aspetto di Amigo e renderlo decisamente più stiloso. Per quanto possa esserlo una scimmia...

Gameplay: pollici, non maracas Samba de Amigo: Party-To-Go, una spettacolare sequenza di battute L'approdo su smartphone e tablet ha inevitabilmente comportato un cambiamento importante nella formula di Samba de Amigo, che perde per forza di cose le maracas e dunque la fisicità del suo tradizionale gameplay per adattarsi al touch screen e alle sue prerogative: l'impianto funziona, su questo non c'è dubbio, ma non è la stessa cosa. Presentando l'interfaccia già vista su Nintendo Switch, il gioco chiede semplicemente di toccare i cerchi disposti a esagono nel momento in cui le sfere transitano al loro interno, seguendo il ritmo delle battute, e da questo punto di vista si può dire che anche ai livelli di difficoltà più alti l'esperienza non diventa impossibile né tende a perdere colpi come sulla console ibrida giapponese.

Realizzazione tecnica: dove l'ho già visto? Samba de Amigo: Party-To-Go, la grafica è praticamente la stessa della versione Switch Bastano davvero pochi minuti con Samba de Amigo: Party-To-Go per comprendere come i due progetti, questo e l'edizione Switch, siano stati sviluppati insieme. Gli asset sono infatti gli stessi per quanto concerne personaggi e scenari, con alcune differenze legate solo alle sequenze di intermezzo che abbelliscono la storia. È dunque una grafica particolarmente carina e colorata, quella che si muove davanti ai nostri occhi mentre affrontiamo i vari brani, con Amigo e i suoi amici che ballano come pazzi e momenti spettacolari in corrispondenza dei moltiplicatori di punteggio. Nulla da aggiungere in merito al comparto audio, caratterizzato come detto da una lista delle canzoni corposa e variegata, per quanto possibile.