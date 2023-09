Ys X: Nordics, il primo video introduttivo dei personaggi presenta Adol, Karja, Grenn e altri

Ys X: Nordics torna a mostrarsi in un nuovo video pubblicato dall'editore asiatico Clouded Leopard Entertainment, pensato per introdurre alcuni dei personaggi principali , come Adol, Karja, Grenn, Rosalind, Cruz e molti altri ancora.

I personaggi

Adol Christin (doppiato da Yuki Kaji) - Un avventuriero con molte imprese alle spalle. Viaggia in tutto il mondo insieme a Dogi.

Karja Balta (doppiata da Lynn) - Figlia del capo della Balta Navy, la "Principessa dei Pirati" guida con orgoglio una ciurma di pirati in attività non proprio legali.

Grenn Berge (doppiato da Yusuke Kobayashi) - Membro dei vigilanti di quartiere della città di Karnack, è il figlio maggiore del Sindaco Berge.

Rosalind Rusveri (doppiata da Yoshino Aoyama) - È la ragazza immagine della popolare Rusveri Tavern, è ben educata e si dimostra sempre premurosa verso coloro che le stanno intorno.

Cruz Carpent (doppiato da Yuya Hirose) - Ama leggere e ha una vasta conoscenza in vari campi. Anche se può sembrare introverso, prende spesso l'iniziativa.

Rafe Evelies (doppiato da Wataru Hatano) - Un amico d'infanzia di Grenn e Cruz che a volte mostra il suo lato più maturo.

Mirabel Asrad (doppiata da Kana Asumi) - Un'infermiera che lavora nella clinica, è una buona amica di Grenn e della sua famiglia.

Per il resto vi ricordiamo che Ys X: Nordics è in sviluppo per PS5, PS4 e Nintendo Switch. In Giappone e in Asia sarà disponibile a partire dal 28 settembre 2023. Arriverà sicuramente anche in occidente, visto il successo degli ultimi episodi dalle nostre parti, ma per ora non ci sono informazioni in merito.